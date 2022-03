Falkensee: Steinmetzbetrieb in vierter Generation

Falkensee

Andreas Vogel steht in seiner Werkstatt vor einer computergesteuerten Steinfräse. „Wir gehen mit der Zeit und verwenden moderne Technik. Aber für vieles braucht man auch heute noch das alte Handwerk und die Erfahrung.“

Bereits der Großvater war Steinmetz

Bereits der Großvater von Andreas Vogel war Steinmetz und fand als Vertriebener aus dem Sudetenland im zerstörten Berlin Arbeit. An dessen Seite lernte Vater Franz Vogel das Handwerk. Im März 1957 bekam er die Chance, die Firma in Falkensee am heutigen Standort zu gründen. „Auch zu DDR-Zeiten ist es meinem Vater stets gelungen stetig zu wachsen. Auch, wenn damals das Arbeiten noch ein ganz anderes war. So stand früher viel weniger Material zur Verfügung. Es war gang und gäbe, dass alte Grabsteine abgeschliffen und wiederverwendet wurden.“

1993 übernahm Andres Vogel das Geschäft

Im Jahr 1993 übernahm Sohn Andreas Vogel das Unternehmen. In seiner Zeit als Steinmetz wandelte sich das Geschäft grundlegend. „Die Steine, die wir verwenden, kommen aus der ganzen Welt. Vieles aus Fernost. Das Recycling von alten Steinen gibt es kaum noch – auch wenn es ökologisch natürlich sinnvoll wäre.“

Falkenseer kritisiert Naturstein-Tourismus

Mittlerweile gäbe es einen regelrechten Naturstein-Tourismus. So werden Steine aus Skandinavien nach China gebracht und dort verarbeitet und bekommen dann in Deutschland ihren letzten Schliff. Andreas Vogel versucht aber möglichst viel Steine aus Deutschland, wie zum Beispiel der Oberlausitz, zu beziehen.

Sohn Sebastian, der nun bald die Firma übernehmen will, beobachtet auch einen Wandel in der Arbeitswelt der Steinmetze. „Die neuen Maschinen, die uns heute zur Verfügung stehen, machen natürlich vieles leichter. Wir haben mittlerweile automatische Sägen und Druckluft-Meißel.“

Falkenseer Betrieb setzt auf traditionelle Techniken

Trotzdem wird vieles in den Werkstätten an der Bahnhofstraße noch mit ganz traditionellen Techniken gemacht. Besondere Kundenwünsche kann auch die beste Technik alleine nicht umsetzen. So wird die Schrift vieler Grabsteine noch mit Hammer und Meißel eingeschlagen.

Auch Technik gehört zum Handwerksbetrieb. Quelle: Till Eichenauer

Gerade Spezialanfertigungen macht der Meister gerne wegen der besonderen Herausforderungen, die sein ganzes handwerkliches Geschick fordern. So wird in einer Werkstatt gerade das Hinterrad eines Motorrades aus einem Granitblock gearbeitet: „Das wird der Grabstein für einen Harley-Liebhaber. Das ist eine echte Spezialanfertigung.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber der Betrieb macht nicht nur Grabmäler. Über die Jahrzehnte wurde das Geschäftsfeld immer weiter ausgebaut. „Wir fertigen Treppen, Fensterbänke oder Küchen. Vor allem um Falkensee herum kennt und schätzt man uns.“

Bald soll Sohn Sebastian Vogel das Geschäft des Vaters Andreas übernehmen. Auch, wenn vieles gut läuft und das Team gut eingespielt ist, gibt es doch auch Sorgen: „Es ist sehr schwierig, Leute zu finden, die diese Arbeit machen wollen. Es gibt immer weniger junge Menschen, die die Geduld und den Fleiß aufbringen wollen, um diesen Beruf zu erlernen.“

Von Till Eichenauer