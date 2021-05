Falkensee: Strafzettel trotz Behinderten-Parkausweis

Falkensee

Ein Strafzettel ist immer ärgerlich. Normalerweise sind die Regeln allerdings eindeutig und im Nachhinein sieht der Raser oder der Falschparker ein, dass er das entscheidende Verkehrsschild übersehen, falsch verstanden oder gar ignoriert hat.

Bei dem Strafzettel, den die Falkenseerin Christine Breinlich vor gut zwei Wochen erhielt, war die Situation nicht so eindeutig. Sie und ihr Mann parkten am rechten Fahrbahnrand vor einer Finkenkruger Hausarztpraxis, in der sie ihre Corona-Impfungen bekommen sollten.

Normalerweise muss bei dieser Beschilderung eine Parkuhr ausgelegt werden. Für Inhaber des Behinderten-Parkausweises ist diese Bedingung im erklärenden Beiblatt nicht gegeben. Quelle: Max Braun

Durch ein blaues Parkschild war der Fahrbahnrand eindeutig als Parkmöglichkeit ausgewiesen, ein weißes Zusatzschild darunter wies auf die maximale Parkdauer von zwei Stunden hin. (Foto)

Die Eheleute legten den EU-weit gültigen Behinderten-Parkausweis sichtbar in die Frontscheibe und betraten die Arztpraxis. Als sie nach knapp einer Stunde frisch geimpft zum Wagen zurück kamen, klebte ein rot-weißes Hinweisschild des Ordnungsamtes Falkensee an der Frontscheibe, welches ein Bußgeld von zehn Euro wegen Falschparkens bescheinigte. Wohl deshalb, weil keine Parkscheibe mit der Ankunftszeit unter der Frontscheibe platziert wurde.

Vor 22 Jahren erblindete die Ur-Falkenseerin durch einen Gasunfall fast komplett, kann heute lediglich Umrisse und nah vereinzelt Farben und Helligkeiten unterscheiden. Gesichter erkennen, Fernsehen schauen oder gar Auto fahren sind undenkbar.

Falls sie von einer Begleitperson im Auto gefahren wird, gewährt ihr blauer Parkausweis für Behinderte eine Reihe von Ausnahmen zum normalen Parken.

Die Parkscheibe als Streitpunkt

Dazu gehören beispielsweise das kostenlose Parken in einem normalerweise kostenpflichtigen Bereich oder bis zu drei Stunden im eingeschränkten Halteverbot zu stehen. Bei letzterem muss zusätzlich zu dem Behinderten-Parkausweis eine Parkscheibe mit der Ankunftszeit eingelegt werden. So steht es explizit im Beiblatt des Behinderten-Parkausweises, welches die 62-Jährige immer mit sich führt.

Bei einem blauen Parkschild (Schild 314 StVO), wie es vor der Arztpraxis steht, ist im Beiblatt keine Parkuhr als Bedingung ausgewiesen. Aus diesem Grund meldete sich das Paar beim Ordnungsamt in Falkensee, von dort hieß es laut Breinlich, dass der Behindertenausweis nicht die Parkuhr ersetzt, sondern lediglich zum Parken berechtigt. Allerdings sind Behindertenausweis und der Parkausweis für Behinderte zwei unterschiedliche Dokumente.

Es geht nicht ums Geld

„Es geht nicht um die zehn Euro, sondern um uns Betroffene“, erklärt Christine Breinlich in Hinblick auf das Verwarnungsgeld und die verworrene Situation. Den seit 2007 unbefristeten Behinderten-Parkausweis hatten sie in den vergangenen Jahren bereits in Dänemark, Norwegen und Polen genutzt, dort sei es nie zu Problemen gekommen, schildert die Falkenseerin ihre Erfahrungen.

Zudem habe ihnen in Dallgow bei identischer Beschilderung ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes mitgeteilt, dass sie die Parkscheibe in diesem Fall nicht zusätzlich zum Parkausweis benötigen würden. Aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen 20 Jahren und den Vermerken auf dem Beiblatt sah sich das Paar weiterhin im Recht.

Abschließende Erklärung der Verwaltung bleibt aus

Die Stadtverwaltung wollte zu dem Sachverhalt auf schriftliche Nachfrage keine Aussage treffen, da es sich um ein laufendes Verfahren handele. Sollte die Situation weiterhin unverändert bleiben, zieht Ehemann Andreas Breinlich auch juristische Unterstützung in Betracht.

Hohe Hürden

Durch die Mitgliedschaft im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) haben Breinlichs etwa in Falkensee und Brieselang noch weitere Bekannte, die ebenfalls den speziellen blauen Parkausweis nutzen. Viele sind es allerdings nicht, denn die Hürden für das vom Landkreis ausgestellte Dokument sind hoch und nicht jeder Geh- oder Sehbehinderte kann den speziellen Parkausweis bekommen.

Behindertenausweis allein reicht nicht

Um den Parkausweis zu beantragen, muss der Inhaber entweder eine außergewöhnliche Gehbehinderung oder Blindheit in seinem vorhandenen Behindertenausweis eingetragen haben. Dieser allgemeine Behinderten-Ausweis ähnelt einem Personalausweis und zeigt des Grad und die Art der Einschränkung an.

Er allein berechtigt noch nicht zum Parken auf einem mit dem bekannten Piktogramm gekennzeichneten Behindertenparkplatz. Das ist erst mit dem EU-weit gültigen blauen Parkausweis möglich.

Von Max Braun