Falkensee: Studentin Elisa Schütz ist auf der Suche nach einem verwittertem Haus

Elisa Schütz ist gern kreativ. Mit ihrem Studium an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin im Bereich Fotografie und Film zieht es die 23-Jährige aus Falkensee mit ihrer Leidenschaft auch ins Berufsleben. In ihr bislang größtes Studiumsprojekt will sie nun gar ihre Liebe zu ihrem Heimatort einfließen lassen und hofft dabei auch auf die Unterstützung der Falkenseer.

„Wir arbeiten seit inzwischen drei Semestern an einem Filmprojekt“, erzählt Elisa Schütz im MAZ-Gespräch. Von der Entwicklung der Geschichte über das Schreiben des Drehbuchs, die Suche nach Drehort, Filmrequisiten, Schauspielern, die Planung der Szenenbilder, eine Crowdfundingkampagne zur Abdeckung der dringlichsten Kosten – hinter der Fünftsemestlerin und ihrem Team liegt bereits ein beachtlicher Weg. Im April sollen – „so Corona uns lässt“ – die Dreharbeiten für den Kurzfilm stattfinden, den das fünfköpfige Team plant. „Ich bin in unserer Projektgruppe für den Bereich Szenographie, also alles rund um die Ausgestaltung der einzelnen Szenen verantwortlich“, berichtet Elisa Schütz. Dazu zählt auch die Suche nach dem perfekten Drehort. Auf einem ihrer Spaziergänge durch ihre Heimatstadt sei ihr die Idee gekommen, „einfach in Falkensee danach zu suchen“, sagt sie lachend. „Ich studiere zwar in Berlin, lebe aber nach wie vor und auch sehr gern in Falkensee. Gerade während der Coronazeit bin ich oft zum Spazieren unterwegs, wenn ich einfach mal an die frische Luft muss.“ Ihre Augen hält sie dann stets offen, ganz im Stil einer Szenografin, die immer nach dem besonderen Etwas für den nächsten Film Ausschau hält.

„Zwischen Aberglaube und Abzocke – das Geschäft mit den Dämonen“ haben die Studenten ihren Kurzfilm genannt. Der soll 15 bis 20 Minuten lang werden und voraussichtlich im April innerhalb von sechs bis sieben Tagen abgedreht werden. „Im Film begleiten wir Henning, einen selbst ernannten Teufelsaustreiber, bei seinem Arbeitsalltag“, erzählt Elisa Schütz. Nachdem der Hauptdarsteller als Schauspieler gescheitert ist, hält er sich mit einer gänzlich anderen Beschäftigung über Wasser, bietet seine Dienste als Exorzist an und nimmt dabei – auch aus Geldnot – jeden noch so abstrusen Auftrag an. Durch den Auftritt in einer Doku erhofft sich Henning, seinen gescheiterten Traum der Schauspielerei doch noch erfüllen zu können. Dabei begibt er sich jedoch in reale Gefahr, als er auf jemanden trifft, der tatsächlich besessen ist.

Studenten wollen Publikum erreichen, das offen für Genremix ist

„Während unserer Recherchen für den Film sind wir auf eine große Anzahl an Fällen mit teils sogar tödlichem Ausgang gestoßen und sind überrascht, wie viele Menschen immer noch Opfer einer jahrhundertealten Praxis in verschiedenster Ausführung sind“, blickt Elisa Schütz auf die zurückliegende Arbeit an dem Filmprojekt zurück. Vor allem die Kombination der beiden Themen – gescheiterte Schauspielexistenz und die Ausübung von Exorzismus – sei für das Studententeam unheimlich spannend. Vornehmlich unterhalten solle der Film, mit dem sich die Studenten „vor allem an ein Publikum richten, das Interesse an jungem Nachwuchsfilm hat und offen für einen Genremix ist“.

Elisa Schütz (23): Studentenfilm Falkensee Quelle: Privat

Nach seiner Fertigstellung soll das Werk aus dem Genre Mockumentary (fiktionaler Dokumentafilm) unter anderem bei Filmfestivals eingereicht werden. „Wir wollen die Geschichte rund um Henning gern einem großen Publikum präsentieren“, sagt Elisa Schütz.

Idealvorstellung vom Drehort – verwitterte Hütte mit Stromanschluss

Bevor es soweit ist, hofft die 23-Jährige jedoch erst einmal in ihrer Heimatstadt bei der Suche nach einem Drehort fündig zu werden. „Wir brauchen eine Art Hütte oder einen alten Bungalow, ein Wochenendgrundstück, in dem wir unsere Szenen umsetzen können“, beschreibt Elisa Schütz die Eckdaten. „Ein verlassenes Grundstück wäre perfekt, wo nicht ständig jemand ein und aus geht. Es sollte schon ein wenig verwittert wirken.“ Solch ein Grundstück zu finden, sei nicht so ganz einfach, weiß sie. Auch deshalb sei das Team flexibel. „Mehrere Räume wären toll, sind aber kein Muss. Wichtig ist allerdings ein Stromanschluss, da wir die Szenen ausleuchten müssen.“

Bei ihrer Suche nach dem passenden Drehort veröffentlichte Elisa Schütz auch einen regionalen Suchaufruf in einer Falkenseer Facebook-Gruppe. „Tatsächlich haben sich daraufhin einige Leute gemeldet, vornehmlich jedoch, weil sie mir bei einigen Requisiten helfen können“, berichtet die Studentin. Denn auch für die Ausstattung der einzelnen Szenen ist die 23-Jährige noch auf der Suche nach Details (gern ebenfalls verwittert und älter ausschauend), mit denen sie die Bildsprache des Films gestalten kann. „Das macht einen Heidenspaß, ist aber auch eine Menge Arbeit. Man verleiht mit der Szenographie ja dem ganzen Film eine bestimmte Atmosphäre“, sprudelt es aus Elisa Schütz heraus.

Dreharbeiten im April, Postproduktion ab Mai und dann die große Leinwand

Nach den Dreharbeiten im April haben die Studenten dann einen Monat lang für die Nachbearbeitung des Films eingeplant, ehe sie sich dafür stark machen wollen, ihr Werk auf die große Leinwand zu bringen.

Können Sie den Studenten mit einem Drehort oder Requisiten weiterhelfen? Der Kontakt ist möglich unter: zaua.productions@gmail.com.

