„Mittelmäßig attraktiv“ – so das halbgute Urteil der Teilnehmer einer Befragung von Bürgern über die Innenstadt von Falkensee. Die Stadt hatte an der bundesweiten Untersuchung „Vitale Innenstädte 2020“ teilgenommen, die das Institut für Handelsforschung (IFH) Köln im September 2020 durchgeführt hatte. Dabei ging es um Fragen wie: Welche Aspekte schätzen Sie an Ihrer Innenstadt? Wie gut ist sie erreichbar, wie attraktiv das Angebot, wie groß die Aufenthaltsqualität?

In 107 deutschen Städten zwischen Aachen und Zehdenick waren Passanten zu ihren Einkaufsgewohnheiten und zur Attraktivität der Innenstadt befragt worden. Die Industrie- und Handelskammer begleitete die Studie. Nun liegen die Ergebnisse vor und werden ausgewertet.(IHK).

Von Gewerbeverband bis Lenkungsgruppe

Die Falkenseer bemühen sich seit Jahren um die Belebung ihrer Innenstadt, dazu haben sie allerlei Gremien und Formen gebildet. Das reicht vom Gewerbeverband IG Falkensee bis zum kommunalen Bereich „Zentrumsmanagement“ mit der Lenkungsgruppe „Innenstadt“. Sie alle wollen Falkensee attraktiver machen und bewegen sich auf einem komplizierten Feld. 2018 gab es gar eine Architekturwettbewerb für das zentrale Areal der alten Stadthalle.

Frage nach Erwartungen und Wünschen

Die Rahmenbedingungen sind nämlich nicht einfach: „Der Strukturwandel führt zu einer Verschiebung der Wertschöpfung und zu einer großen Zahl an Handelsunternehmen, die den Markt verlassen“, sagt Boris Hedde, Geschäftsführer der IFH Köln. Außerdem verändere sich das Kaufverhalten in der Bevölkerung sukzessive in Richtung wohnortnaher Einkauf und Online-Shopping. „Nur, wer die Erwartungen und Wünsche seiner Besucherinnen und Besucher am Standort kennt und versteht, findet den Weg aus der Krise und in eine erfolgreichere Zukunft“, meint Hedde. Die Studie liefert auf diese Fragen Antworten, die zum Teil frühere Falkenseer Erkenntnisse bestätigen. Die ganz große Überraschung bleib also aus.

Gute Noten für Sauberkeit

Und das erbrachte die Studie: Besonders gut bewertet wurden von den rund 400 Befragten in Falkensee die Sauberkeit in der Stadt, die Sicherheit sowie das Zurechtfinden in der Innenstadt.

Die Sortimentsvielfalt insgesamt erhielt die Note 3, vermisst wurden vor allem Bekleidung und Schuhe. Einzig Apotheken, Drogeriewaren und Lebensmittel sind gut vertreten. Gebäude und Fassaden sowie die Lebendigkeit im Allgemeinen erhielten ebenfalls die Note 3.

Die Bahnhofstraße weist noch die meisten Geschäfte auf. Quelle: Jeldrick Müllere

In der Befragung zeigte sich außerdem, dass die Erreichbarkeit, sowohl für öffentliche Verkehrsmittel als auch mit dem Rad oder Auto, als gut bewertet wurde. Schlechter dagegen wurde das Thema Parken bewertet.

Die Hälfte der Befragten informiert sich aktuell noch über Print-Medien wie Zeitungen, Flyer und Plakate, digitale Informationsangebote nehmen jedoch bereits markante Größenordnungen ein. Beispielsweise gaben rund je ein Fünftel der Teilnehmenden an, sich über Google oder Facebook über Angebote in der Innenstadt zu informieren.

Prädikat „mittelmäßig attraktiv“

Grundsätzlich wurden durch die Befragung ältere Erkenntnisse, die es zur Situation in der Innenstadt gibt, bestätigt: Falkensee ist aus Sicht der Befragten mittelmäßig attraktiv. Dass dieses Problem viele Städte mit einer Einwohnerzahl bis 50.000 haben, ist nicht ganz neu. In der Gesamtbewertung lag Falkensee mit 2,7 leicht über dem Durchschnitt ihrer bewerteten Ortsgröße.

Debatte über Zentrumskonzept

Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass die meisten Befragten nur kurz, das heißt weniger als eine Stunde, in der Innenstadt verweilen und zudem nur wenige Geschäfte aufsuchen. Dies kann einerseits auf die Corona-Pandemie zurückgeführt werden – lange Einkaufsbummel sind derzeit nicht attraktiv -, deckt sich jedoch auch mit den Ergebnissen einer Befragung, die im Zuge der Erstellung des Zentrenkonzeptes im Frühjahr 2020 durchgeführt wurde: Nicht nur die Angebotsvielfalt auch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt wurden dabei als ausbaufähig eingeschätzt.

Zu den Fragen, welchen Einfluss die Corona-Krise auf das Einkaufsverhalten der Befragten hat, gaben erfreulicherweise mehr Befragte als im Gesamtdurchschnitt der teilnehmenden Städte an, verstärkt online bei lokalen Händlern einzukaufen, um diese zu stärken. Insgesamt zeigte sich aber die Tendenz, eher weniger Geld auszugeben und die Innenstadt seltener zu besuchen.

Die Zufahrt zum Akazienhof wurde neu gestaltet. Quelle: Marlies Schnaibel

Als Fazit der Studie wird genannt: Falkensee hat viele Stärken und manche Schwächen, jedoch keine wirklich herausragenden Qualitäten oder dramatischen Fehlbedarfe.

Mehr Einzelhandel erwünscht

Was könne und sollte ausgebaut oder verbessert werden? Da haben sich die Befragten klar geäußert:

Einzelhandel:Viele wünschen sich ein besseres Einzelhandelsangebot, vor allem in der Angebotsvielfalt, dazu zählen die Bereiche Bekleidung,Schuhe, Lederwaren, Einrichten und Wohnen, Sport, Spiel und Hobby sowie Elektronik, Computer, Foto und Telekommunikation. Hier besteht „Ausbaupotenzial“ bewertet die Studie.

Attraktivität: Der nächste Wunsch: „Einkaufen attraktiver gestalten“. Die Möglichkeit für erlebnisorientiertes Einkaufen ist generell ein wichtiger Anziehungsfaktor für Kunden in der Innenstadt. Bessere Aufenthaltsqualität, besondere Aktionen, Anziehungspunkte und Inspirationsmöglichkeiten können den Erlebniswert der Innenstadt steigern.

Gastronomie:Auch im Blick: Gastronomie stärken – das gastronomische Angebot in der Innenstadt könnte besser sein.

K ommunikation: Der nächste Rat: Kommunikationswege nutzen: Neben den immer noch wichtigen analogen sind digitale Informationsmedien wichtige Kommunikationswege. Grund genug, Informationen über verschiedene Wege zu kommunizieren.

All diese Wünsche und Kritiken sind nicht generell neu. Die Ergebnisse werden die städtische Wirtschaftsförderung sowie das Zentrumsmanagement in der kommenden Zeit beim Planen und Umsetzen von Maßnahmen mitberücksichtigen, heißt es aus dem Rathaus Falkensee.

Laut IFH zeigt die Untersuchung auch: Neben dem Einzelhandel bestimmen Freizeit- und Kulturangebote maßgeblich, wie attraktiv deutsche Innenstädte wahrgenommen werden. Dabei sind die Digitalisierung und eine zukunftsorientierte Positionierung von Städten – etwa durch den passenden Onlineauftritt – oft noch ein Manko.

2022 soll es eine erneute bundesweite Befragung geben, auch um den Erfolg der Maßnahmen des Zentrumsmanagements zu eruieren. Unterstützt wurde die Untersuchung von der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V., dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, dem Handelsverband Deutschland und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund.

Die detaillierten Umfrageergebnisse der Innenstadt-Studie sind auf der Internetseite der Stadt Falkensee, Bereich Zentrumsmanagement nachzulesen.

Von Marlies Schnaibel