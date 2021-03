Paulinenaue/Falkensee

Als Astrid Bewer am Samstag in der MAZ die Geschichte von Monika Nowack las, die sich verzweifelt um einen Impftermin bemüht hatte, kam ihr eine spontane Idee. „Ich würde ihr meinen Impftermin, den ich am Dienstag habe, abtreten. Dass eine Frau, die so viel leistet, so allein gelassen wird, das macht mich traurig“, sagt die Paulinenauerin.

Wie die MAZ berichtete, hatte sich die 79-jährige Falkenseerin seit Wochen vergeblich versucht, einen Corona-Impftermin zu erhalten. Doch weil sie „erst“ 79 Jahre alt ist, war nichts zu machen. Monika Nowack kassierte für ihr Anliegen durchgängig Absagen. Ihre eigene schwere Erkrankung, aufgrund derer sie zur Risikogruppe zählt, änderte an der Entscheidung am anderen Ende des Telefonhörers ebenso wenig wie die Tatsache, dass die 79-Jährige ihren pflegebedürftigen Mann pflegt, der aufgrund seiner Demenz praktisch rund um die Uhr Betreuung benötigt.

Kann Situation nachvollziehen

„Ich bin bald geplatzt vor Wut. Ich will unbedingt diese Impfung. Denn, wenn ich mich mit Corona anstecke, bin ich weg vom Fenster und hier bricht alles zusammen“, sagte die Seniorin im MAZ-Gespräch geradeheraus.

Astrid Bewer kann die Situation von Monika Nowack gut nachvollziehen. „Ich weiß aus der Vergangenheit, wie es ist, wenn man jemanden zu Hause hat, der ein bisschen dement ist“, sagt sie. In einer Zeit, wo so viele von Solidarität nur sprechen, wollte sie „tatsächlich etwas tun“.

Die 57-Jährige hat ihren Impftermin bekommen, weil sie auf ihrer Arbeitsstelle sehr viel Kundenkontakt hat und damit die Ansteckungsgefahr recht groß ist. Momentan allerdings muss sie wegen einer OP sowieso länger zu Hause bleiben. Nach dem Lesen des Berichts über Monika Nowacks hatte sie daher die Idee und auch das Bedürfnis, der Seniorin helfen zu wollen und meldete sich daraufhin bei der Redaktion.

Personell nicht zu leisten

Den eigenen Impftermin an jemand anderen abzutreten, ist allerdings nicht so ohne weiteres möglich und unter Umständen auch nicht zulässig. Darauf machte Christian Wehry aufmerksam, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. „Das müsste im Einzelfall geprüft werden, aber wer soll sich um solche Sonderfälle kümmern?“, erklärte er auf MAZ-Nachfrage.

Personell wäre das nicht zu realisieren, die Mitarbeiter wären in der aktuellen Situation ohnehin bereits ausgelastet. Zudem dürfe es nicht dazu kommen, dass eine Impfstofftauschbörse entstehe, so Wehry. Wenn jemand seinen Termin nicht wahrnehmen könne oder wolle, rücke jemand von der Warteliste nach.

Auch für Menschen ab 70

Für den Fall von Monika Nowack hatte Wehry dennoch eine Lösung parat – auch ohne Inanspruchnahme eines zur Verfügung gestellten anderen Termins. So sei am Samstagabend die Entscheidung gefallen, dass nun auch unter anderem die Menschen, die in die zweithöchste Priorisierungsgruppe fallen – so wie aufgrund ihres Alters auch Monika Nowack – ein Impfangebot mit dem Astra-Zenica-Serum erhalten. „Das betrifft die Menschen ab 70. Diese können unter www.impfterminservice.de einen Termin buchen. Ich kann der Dame nur empfehlen, das zu machen“, so Wehry.

Das Alter werde dann anhand des Ausweises vor Ort in den Impfzentren geprüft, erklärt Wehry weiter. Nur berechtigte Personen würden die Impfung erhalten. Gute Chancen, einen Termin eventuell sogar in dieser, aber vor allem in der nächsten Woche zu bekommen, bestehen nach jetzigem Stand unter anderem in den Impfzentren in Kyritz und Brandenburg/Havel, erklärte Christian Wehry mit Blick auf den Fall von Monika Nowack.

Termin am Nachmittag

Ein daraufhin folgender Anruf der MAZ-Redaktion bei der 79-jährigen Falkenseerin zur Überbringung dieser Information lief dann jedoch gänzlich anders als gedacht. Denn Monika Nowack war plötzlich selbst am MAZ-Lesertelefon und hatte überraschende Neuigkeiten. „Sie glauben es nicht, ich habe einen Termin“, sprudelte es aus der Seniorin heraus. Bereits für den Montagnachmittag um 14 Uhr sei ihr ein Angebot unterbreitet worden. „Ich kann es noch gar nicht fassen“, sagte sie hörbar erleichtert.

Das Thema habe ihrer Familie auch am Wochenende keine Ruhe gelassen. Von vielen Nachbarn, die von ihren Nöten in der Zeitung gelesen hatten, sei sie darauf angesprochen worden. Etliche hätten sich auch selbst in der Impftermin-Problematik wiedergefunden. „Meine Tochter hat am Wochenende das Internet weiter nach Informationen durchsucht und ist schließlich auf eine Service-Telefonnummer für einen ärztlichen Notdienst gestoßen, der ausschließlich für Menschen mit Vorerkrankungen gedacht ist“, berichtet die 79-Jährige.

Transport schnell geklärt

Sofort habe sie am Montagmorgen den Hörer in die Hand genommen und dort angerufen. „Und man konnte mir direkt helfen, hat mir sofort einen Termin angeboten. Für den Dienstag oder sogar noch am Montagnachmittag, im Impfzentrum Potsdam“. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Seniorin erklärt, „lieber gestern als heute“ die Corona-Impfung erhalten zu wollen. Also sagte Monika Nowack den Termin am Montagnachmittag direkt zu.

Einige Telefonate später war auch der Transport in die Landeshauptstadt geklärt. Die Tagespflegestelle, die ihr Mann einige Tagen in der Woche zur Betreuung besucht, fuhr die 79-Jährige am Nachmittag nach Potsdam zum Impfen und anschließend auch wieder zurück. Der ganze Vorgang hat Monika Nowack dennoch jede Menge Nerven gekostet. „Natürlich bin ich sehr froh, dass sich meine Hartnäckigkeit am Ende ausgezahlt hat“, sagte sie am Montag im MAZ-Gespräch. Zugleich äußerte sie jedoch auch ihre Sorge darüber, dass es „sicher auch vielen anderen Menschen so wie mir geht und sie diese Probleme haben“.

Öffnungszeiten ausgeweitet

Brandenburgs Gesundheitsministerium teilte unterdessen am Montagnachmittag mit, dass ab kommenden Mittwoch die Öffnungszeiten der aktuell betriebenen elf Brandenburger Impfzentren von 8 bis 20 Uhr sowie auch auf die Samstage ausgeweitet werden. Bisher waren diese Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Diese Ausweitung bedeute eine Erhöhung der Impfkapazitäten um 80 Prozent. In dieser Woche seien bislang über 41 000 Termine in den elf Zentren gebucht worden. Insgesamt seien bis Montagnachmittag im Land Brandenburg 206 864 Erst- und Zweitimpfungen vorgenommen worden.

Von Andreas Kaatzund Nadine Bieneck