Die Brieselanger hatten 2013 mit ihren fünf Tagesmüttern angefangen, inzwischen haben die Dallgower, die Wustermarker und die Ketziner nachgezogen: Sie zahlen ihren Tagesmüttern zusätzlich Geld, damit sie über die Runden kommen. Das wünschen sich die Falkenseer Tagesmütter, die offiziell Kindertagespflegepersonen heißen, auch. Nun hat sich die Falkenseer CDU-Fraktion ihres Wunsches angenommen und einen Antrag gestellt. Danach sollte jede Pflegeperson pro Kind mit Falkenseer Wohnsitz im Jahr 1000 Euro bekommen.

143 Kinder betreut

1000 Euro hört sich nicht so viel an. Aber bei 143 Kindern (aktueller Stand vom 10. August) wären das schon stattliche 143000 Euro im Jahr. „Das ist kein Pappenstiel“, wie Dezernentin Luise Herbst am Mittwochabend sagte. Da berieten die Mitglieder des Bildungsausschusses über den Antrag der CDU. Der erhielt am Ende keine Mehrheit, weil ein Änderungsantrag der Linken das Problem grundlegender anging. Abschließend wird die Stadtverordnetenversammlung entscheiden, aber die Diskussion im Bildungsausschuss zeigte einen klaren Trend.

Landkreis zuständig

Keiner stellte die Qualität und die Notwendigkeit der Arbeit der Tagesmütter infrage, sie sind gewollter Teil im Netzwerk der Kinderbetreuung. Aber für die Bezahlung ist der Landkreis zuständig.

Antrag der Linken

Der Antrag der Linken-Fraktion sieht vor, den Landkreis aufzufordern, besagte 1000 Euro pro Kind zu zahlen. Natürlich muss auch der Landkreis dazu in der Lage sein. Deshalb heißt es im Beschlussantrag der Linken: „Zur Finanzierung der Zahlung ist die Stadt Falkensee bereit, sich ggf. über eine Erhöhung der Kreisumlage an den Kosten angemessen zu beteiligen.“ Mit diesem Weg soll auch das Wettrennen der Kommunen um die Tagesmütter vermieden werden. „Damit könnte Falkensee ein Zeichen setzen, dass die Vergütung im Kreis auskömmlich geregelt wird“, sagte Harald Petzold (Linke). „Der Bieterwettbewerb kann nicht das Ziel sein“, begründete Amid Jabbour die Zustimmung der FDP-Fraktion zu diesem Weg.

CDU für Sonderzahlung

Die CDU-Abgeordneten versuchten noch einmal, für ihren Antrag zu werben. Renate Kiel sagte: „Der Änderungsantrag der Linken ist charmant und richtig. Aber er hilft jetzt nicht.“ Die Tagesmütter würden wieder vertröstet werden. Die Christdemokraten befürchten, dass Falkenseer Tagesmütter dann lieber Kinder aus Brieselang oder Dallgow betreuen, konkrete Zahlen dazu gab es aber nicht.

Kreistag gefordert

CDU-Abgeordneter Sven Steller sah mit Blick auf den Linken-Antrag keine Möglichkeit, dabei noch im Kreishaushalt für 2021 etwas zu ändern. Das rief noch einmal Amid Jabbour auf den Plan, der die populistische Seite des Antrags ansprach. Und: „Wir würden damit die Ungerechtigkeit zementieren.“ Den Christdemokraten gab er auf den Weg: Die CDU ist doch die stärkste Fraktion im Kreistag, da könne sie doch etwas bewirken.

Von Marlies Schnaibel