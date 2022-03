Falkensee: TSV lädt zu Perspektivpicknick an der Stadthalle

Falkensee

In der heutigen Zeit haben Jugendliche viele Möglichkeiten, ihre Zukunft zu gestalten. Dass das manchmal ganz schön viel sein kann, ist klar. Daher möchte der TSV Falkensee als zukunftsorientierter Verein Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Entwicklungscoach Philipp Perthen die Möglichkeit bieten, ihre Perspektiven zu ergründen, Ressourcen zu erschließen und Orientierung zu erlangen. Diese Möglichkeit findet am 23. April in Form eines Perspektivpicknicks an der Stadthalle Falkensee statt. Geplant wird ein interaktiver Workshop mit den verschiedenen Bausteinen: Story Telling zu Inspiration durch individuelle Lebensentwürfe, Deep Dive: „Was ist Persönlichkeit und wie kommt sie zustande?“ und Deep Work: „Finde deine Zukunft - Erarbeite deine Zukunftsidee und forme deine Vision“.

Philipp Perthen zu Gast in Falkensee

Ziel ist es, den Jugendlichen Orientierung, Zufriedenheit, Sicherheit und Unterstützung mit auf ihren Weg zu geben: Mit verschiedenen Methoden um individuelle Werte und Potenziale können sie herausfinden, in welche Richtung sie sich entwickeln möchten. Auf der Basis dieser Erkenntnisse erarbeitet jeder Teilnehmer seine Zukunftsvision.

Im Anschluss an den Workshop steht Philipp Perthen mit Rat und Tat zur Seite. „Zu wissen, wohin es geht, was einen selbst glücklich macht und der positive Blick ohne Panik in die Zukunft – das schafft ein Gefühl der Zufriedenheit und Sicherheit. Damit steht man auf einer festen Basis und kann mit Schwung in die eignen Zukunftsvision springen“, sagen die Veranstalter.

Von MAZonline