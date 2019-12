Falkensee

Einen Koffer ließen Diebe mitgehen, die am Samstag im Zeitraum von 16.05 bis 18.15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Havelländer Weg in Falkensee eingedrungen sind. Das betroffene Ehepaar hatte umgehend die Polizei alarmiert.

Die Beamten stellten Hebelspuren an einer Terrassentür des hinteren Bereiches des Hauses fest. Zudem hatten die Täter das Glas der Tür eingeschlagen.

In dem gestohlenen Koffer haben sich nach Auskunft der Eigentümer Bekleidung, Hygieneartikel und alkoholische Getränke befunden. Die Kriminaltechniker nahmen die Spurensicherung vor.

Von MAZ Havelland