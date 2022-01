Falkensee

Im Mehrgenerationenhaus des Arbeiter Samariter Bund (ASB) in Falkensee gibt es aktuell wieder freie Plätze im Kurs „Tanzen im Sitzen“. Dies teilte der ASB nun mit. Das Angebot richte sich an Seniorinnen und Senioren, die im Sitzen ihre Beweglichkeit erhalten oder verbessern möchten.

ASB-Kurs bietet Bewegen in der Gruppe

as Erlernen abwechslungsreicher Tänze im Sitzen fördere die körperliche und geistige Fitness, gemeinsames Bewegen in der Gruppe mache Spaß und schaffe ein Zusammengehörigkeitsgefühl, so ASB-Sprecherin Christina Gericke.

Tanzen im Mehrgenerationshaus Falkensee

Die Kurse finden immer freitags von 9.30 bis 10.30 Uhr sowie 10.45 bis 11.45 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Ruppiner Straße 15 in Falkensee statt.

Weitere Informationen dazu und Anmeldung sind möglich bei Kursleiterin Maike Biesgen, telefonisch unter 03322/4 23 19 70 oder direkt im ASB-Mehrgenerationenhaus.

Tanzkurs auch in Finkenkrug

Ein Kurs zu Tanzen im Sitzen wird auch im Falkenseer Bürgerhaus in Finkenkrug angeboten.

Von MAZonline