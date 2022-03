Falkensee: Teilhabebeirat wird neu gewählt – neue Mitglieder gesucht

Falkensee

Die zweite Amtszeit des Falkenseer Beirats für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung endet in wenigen Monaten. Für die nächsten vier Jahre der kommenden Amtsperiode sucht der Beirat deshalb neun neue Mitglieder. Besondere Vorkenntnisse sind für eine Mitarbeit nicht notwendig. Voraussetzung ist jedoch der Wohnsitz in Falkensee und vor allem Interesse an politischer Arbeit.

Wer sich beteiligen möchte, wird gebeten, mit dem „Büro für Vielfalt“ der Stadt, welches den Beirat unterstützt, telefonisch Kontakt unter 03322/28 11 19 oder per E-Mail an beteiligung@falkensee.de aufzunehmen. Die neuen Beiratsmitglieder werden auf einer öffentlichen Veranstaltung am 22. Juni 2022 nominiert. Im September 2022 wird der neue Beirat durch die Stadtverordnetenversammlung benannt.

Von MAZonline