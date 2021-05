Falkensee

Der stürmische Regen und die zugezogene Wolkendecke passen zur aktuellen Situation der Familie Renz, die ihr Zirkuslager seit gut einer Woche wieder am Spandauer Kreisel von Falkensee aufgeschlagen hat. Die letzten Monate hatte die neunköpfige Familie auf dem Jakobs-Spargelhof in Beelitz verbracht, wo sie vom Hofbesitzer, als auch von den Anwohnern herzlich aufgenommen wurden.

Das Zirkuszelt steht bereits. Bis hier wieder Auftritte möglich sind, wird es wohl noch einige Monate dauern. Quelle: Max Braun

Zurück in Falkensee zeigt sich ein ähnliches Bild. „Nur wenige Tage, nachdem wir wieder hier waren, schrieben mir schon die ersten Leute, ob sie etwas Futter für die Tiere vorbei bringen sollen“, erzählt die fünffache Mutter Tamara Renz.

„Wir sind dankbar für jeden, der etwas für uns oder die Tiere mitbringt oder einfach nur ein paar aufmunternde Worte hat“, ergänzt sie mit einem Blick auf die durchnässte Wiese unter dem Vordach des Wohnwagens.

Doch die Freude über die hilfsbereiten Falkenseer währte nur kurz. Am Donnerstagabend verstarb überraschend „Schorsch“, eines der zwei Kamele, die den Zirkus seit gut zehn Jahren begleiten. Die zweihöckrigen Kamelbrüder Schorsch und Mogli waren damals zusammen zum Zirkus gekommen, Schorsch war mittlerweile 18 Jahre alt.

Noch Mitte vergangener Woche sorgte er bei so manchem Autofahrer für Aufsehen, als er seinen Freigang nutzte, um relativ nah an die Spandauer Straße zu kommen.

Hermann Renz bei einem Auftritt mit Kamel Schorsch (links) und seinem Bruder Mogli im vergangenen Jahr. Quelle: privat

Für diesen Ausflug gab es eine einfache Erklärung: Der Tierarzt empfahl dem Tier etwas Bewegung, da Schorsch schon seit einigen Wochen schwächelte und nur wenig fraß. Bereits in Beelitz wurde er untersucht, hatte allerdings kein Fieber oder ähnliches.

Am vergangenen Donnerstag stand der knapp zwei Meter große Schorsch nicht mehr aus eigener Kraft auf und verstarb wenig später. Versuche, dem etwa 700 Kilogramm schweren Schorsch auf die Beine zu helfen, seien erfolglos geblieben, schildert Tamara Renz am Tag danach. Am Freitagmittag waren bereits Spezialisten vor Ort, die das Kamel abholten.

Seit gut einer Woche ist der Zirkus Renz wieder zurück in Falkensee. Quelle: Max Braun

„Man soll einem Tier nicht nachweinen, wurde mir schon früh gesagt“, erinnert sich Tamara Renz, dessen Familie für den Zirkus bekannt ist, der bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde. „Aber Schorschi war für uns wie ein Familienmitglied, da fällt der Abschied unglaublich schwer“, fügt sie mit Tränen in den Augen hinzu. Ein Tier hatten sie seit 20 Jahren nicht mehr verloren.

Jetzt muss die Familie entscheiden, wie man einen neuen Partner für Bruder Mogli findet, da Kamele als gesellige Tiere nicht allein leben sollten.

Zwei statt 40 Orte pro Jahr

Seinen letzten Auftritt hatte das beliebte Kamel vergangenen Spätsommer, als Zirkusvorstellungen für kurze Zeit möglich waren. Dort arbeitete die Familie Renz mit dem Berliner Zirkus „Berolina“ zusammen und stellte kurzfristig Tiere und Artisten für dessen Auftritte bereit. Mit den Auftritten in Falkensee kommt die Zirkusfamilie also auf etwa 25 Shows seit Beginn der Pandemie.

Im Vergleich zu ihrem normalen Pensum, bei dem sie fast jede Woche in einem anderen Ort in Berlin und Brandenburg spielen, allerdings nur ein Tropfen auf dem heißen Stein: von etwa 40 verschiedenen Standorten im Jahr runter auf nur zwei.

Der Fuhrpark des Zirkus zählt Elf Wagen, drei Zugmaschinen, einen Kleinbus und drei Autos. Quelle: Max Braun

Auch das ist für die sonst so rastlose Familie eine große Umstellung. Trotzdem fühlt man sich in Falkensee mittlerweile fast heimisch, verrät die Zirkuschefin. Schließlich kommt man bereits seit 20 Jahren her und wird von den Falkenseern bereits erkannt.

Die breite Unterstützung aus Beelitz und Falkensee zeigte der Familie auch, dass man den Zirkus noch nicht abschreiben muss. „In der Vergangenheit hatten wir manchmal das Gefühl, dass die Leute sich nicht mehr für den Zirkus interessieren“, gibt Tamara Renz zu. Durch die Hilfe und die vielen Menschen,die sagen „Wir kommen wieder, wenn es geht“, schöpfte sie gerade in dieser Zeit Hoffnung. Nicht zuletzt deshalb blickt die Familie jetzt schon auf den kommenden Herbst.

Tochter Mercedes turnt in den Vorstellungen an Ringen und Seilen. Quelle: Max Braun

Dann, so hoffen sie, sind wieder kleine Shows mit geringer Auslastung möglich. Bis dahin lässt es sich wohl nicht vermeiden, auf Spenden jeglicher Art angewiesen zu sein. Wenn es hart kommt, werden sie auch wieder von Haustür zu Haustür ziehen, um unverbindlich nach einer Spende zu fragen. Dabei zeigen die Artisten mittlerweile immer häufiger Zeitungsausschnitte und Personalausweise vor.

In der Vergangenheit sollen schon Betrüger versucht haben, im Namen des Zirkus Renz Spenden abzugreifen. Für Spendenanfragen ist Tamara Renz immer über ihre Handynummer 0173 /1028358 zu erreichen.

