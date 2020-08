Falkensee

Eine Anwohnerin alarmierte in der Nacht von Freitag zu Samstag die Polizei wegen eines Einbruchs in das Gesundheitszentrum an der Dallgower Straße in Falkensee. Sie hatte gegen 2.15 Uhr beobachtet, wie zwei unbekannte Täter die Tür eines dort ansässigen Sanitätshauses aufhebelten und sich so Zutritt in das Geschäft verschafften.

Kurze Zeit später sah die Frau die beiden Personen flüchten. Trotz umfangreicher Fahndungs- und Suchmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen nicht mehr dingfest gemacht werden.

Wie sich herausstellte, entwendeten sie eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Inhalt aus dem Geschäft.

