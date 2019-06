Falkensee

Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwochmorgen um 7.20 Uhr Kinder in der Glienicker Straße in Falkensee verdächtig angesprochen haben.

Eines der Kinder war gerade mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als ihm der Unbekannte Süßigkeiten anbot. Das Kind fuhr an dem Mann vorbei und vertraute sich anschließend einer Lehrerin an.

Auch andere Kinder sollen den Mann gesehen haben. Der Unbekannte wurde als 30- bis 40-Jähriger mit dunklem, lockigem Haar beschrieben. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter 03322/27 50 melden.

Von MAZ