Falkensee

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmittag (2. August) gegen 12.20 Uhr an der Kreuzung Wilhelm-Busch-Straße/Ecke Rohrbecker Weg in Falkensee. Der Fahrer eines Kleintransporters hatte offenbar einen vorfahrtsberechtigten Mercedes übersehen. Alle beteiligten Personen überstanden den Unfall unverletzt. Die Fahrzeuge waren jedoch so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline