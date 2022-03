Falkensee

Der Fahrer eines Pkw befuhr am Montagabend die Humboldtallee, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt und konnte nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen. Das Wildschwein musste von seinem Leiden erlöst werden. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

