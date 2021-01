Falkensee

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein Kraftfahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen auf einem Parkplatz in der Barkhausenstraße in Falkensee stehenden Pkw BMW. Als die Fahrerin am Dienstagnachmittag zum Auto zurückkehrte, war der unbekannte Verursacher verschwunden. Polizisten sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen wegen des Unerlaubten Verlassens der Unfallstelle ein. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Von MAZ-online