Falkensee: Verein sammelt Kräfte zum Erhalt der alten Stadthalle

Der Verein Kunst- und Kulturforum Falkensee stellt sein Konzept für die Weiternutzung der alten Stadthalle vor. Die Denkmalschutzbehörde des Landes hat das Gebäude 2020 „vorsorglich“ auf die Denkmalschutzliste gestellt, die Prüfung läuft noch, wie eine MAZ-Nachfrage in dieser Woche ergab. „Kaum ein Gebäude ist für die Falkenseer Innenstadt so prägend wie die alte Stadthalle in der Bahnhofstraße. Und kaum ein Gebäude ist umstrittener“, schreibt der Verein, der von Michaela Ibach und Jonathan Manti geführt wird.

Vor Jahren haben die Stadtverordneten einen Grundsatzbeschluss für ein Neubauprojekt beschlossen, ein Braunschweiger Investor will dort ein Gebäude mit Geschäften und Wohnungen errichten. Dazu hatte es 2017 einen vielbeachteten Architektenwettbewerb gegeben, dessen Siegerentwurf vom Büro Gaebel auf große Zustimmung stieß. Trotzdem gab es auch kritische Stimmen, die mit den Jahren lauter wurden. Kulturschaffende, Vereine und ein Teil der Stadtverordnetenversammlung kämpfen für den Erhalt des Gebäudes.

Abriss der Falkenseer Stadthalle als Option abgelehnt

Andreas Foidl, Vorstandsmitglied im Kunst- und Kulturforum Falkensee und Mitinitiator, sagt: „Wir haben mit der alten Stadthalle ein Gebäude aus der DDR-Zeit mitten im Zentrum, das nicht nur eines der letzten seiner Art in ganz Deutschland, sondern auch eine Halle voller Möglichkeiten, ist. In unseren Zeiten ist Abriss keine Option. Wenn wir unsere Stadt nachhaltig und attraktiv entwickeln sowie ein echtes Stadtzentrum haben wollen, dann liegt es doch auf der Hand, die Potenziale unserer alten Stadthalle zu nutzen und sie stadtgeschichtlich sinnvoll zu transformieren.“

Der Verein hat erste Ideen für eine mögliche Nutzung des Gebäudes als ein Zentrum für Kultur, Kreativität und Begegnung gesammelt – mit Flächen für Ateliers, Coworking, Conferencing, Mikrobrauerei, Vereinsräumen, Dachterrasse und einen Wochenmarkt auf dem Vorplatz.

Im Gespräch mit der Denkmalpflege

„Der Vereinsvorstand befindet sich zurzeit bereits in konstruktiven Gesprächen mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden und wird in seinem Anliegen von diesen unterstützt“, teilt der Verein mit. Nun will man auf die Parteien und Fraktionen in Falkensee zugehen.

Auf der Website www.kukufofalkensee.de können Falkenseer ihre Meinung sagen, wer sich aktiv einbringen will, kann sich an vorstand@kukufofalkensee.de wenden.

Von Marlies Schnaibel