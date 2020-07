Falkensee

Die als vermisst gemeldete 16-jährige Felicia S. ist wieder da und wurde wohlbehalten in ihre Wohnstätte zurückgebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Passant hatte das Mädchen am 16. Juli am Falkenseer Bahnhof erkannt und daraufhin die Polizei verständigt. Die Polizeibeamten konnten die Jugendliche in Obhut nehmen und zurück in die Einrichtung bringen, in der die 16-Jährige wohnt. Die Jugendliche war seit Anfang Mai vermisst gemeldet. Zuletzt hatte die Polizei mit einem Foto nach ihr gesucht.

Von MAZ