Falkensee/Wustermark

Die seit dem 6. Juli vermisste 16-jährige Maria Chantale S. aus Falkensee ist wieder aufgetaucht. Wir die Polizei informiert, ist nach umfangreichen Ermittlungen am Sonntagnachmittag ein möglicher Aufenthaltsort des Mädchens in Wustermark bekannt gemacht worden. Dort wurde die Jugendliche wohlbehalten angetroffen und im Anschluss von Polizeibeamten zurück in ihre Wohneinrichtung in Falkensee gebracht.

Am vergangenen Montag, war 16-Jährige als vermisst gemeldet worden. Sie hatte an diesem Tag gegen 18 Uhr ihre Unterkunft in einer Wohneinrichtung in Falkensee verlassen und war seitdem nicht zurückgekehrt.

Von MAZonline