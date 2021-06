Falkensee

Hebelspuren an der Eingangstür bemerkte der Bewohner eines Einfamilienhauses in Falkensee am Donnerstagnachmittag (17. Juni). Einbrecher hatten offenbar seine Abwesenheit in der Zeit von 7 bis 16.30 Uhr nutzen wollen, gelangten aber nicht in das Innere des Hauses. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro, eine Anzeige wegen des versuchten Einbruchdiebstahls wurde aufgenommen.

Von MAZonline