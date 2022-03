Falkensee: Verwaltung bereitet sich auf Ukraine-Flüchtlinge vor

Falkensee

Wie die Verwaltung auf MAZ-Nachfrage Freitag, 4. März, mitteilte, ist der Fachbereich „Bürgerservice und Information“ im Bürgeramt (Poststraße 31) erste Anlaufstelle für die Falkenseer, die sich für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine engagieren möchten und beispielsweise privat Personen aufnehmen wollen. Die dabei auflaufenden Fragen würden aktuell gesammelt und sollen laut Stadtsprecherin Yvonne Zychla ab kommender Woche auch öffentlich auf der Website der Stadt zur Verfügung gestellt werden. „Eine FAQ-Liste wird bereits intern verwendet und ständig erweitert“, erklärte sie.

Auf Nachfrage zu Unterbringungs-Möglichkeiten hieß es: „Die Stadt verfügt außer in der Karl-Liebknecht-Straße 130 nicht über eigenen ungenutzten Wohnraum, der kurzfristig zur Verfügung gestellt werden kann. Die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen in der Karl-Liebknecht-Straße 130 laufen und werden voraussichtlich Ende nächster Woche abgeschlossen.“ Sollte die Unterbringung in Asylbewerber-Unterkünften und Wohnungen nicht ausreichen, „werden andere Unterbringungsmöglichkeiten erschlossen. Dabei wird es auch um die Nutzung öffentlicher Gebäude wie Sporthallen und kulturelle Einrichtungen gehen“, so Zychla.

Am Freitag wurden als Zeichen der Solidarität zudem zwei ukrainische Flaggen vor dem Rathaus durch den Bürgermeister in Abstimmung mit der SVV-Vorsitzenden Julia Concu (B90/Grüne & Jugendbündnis) gehisst. Eine Firma aus Falkensee stellte die Fahnen zur Verfügung.

Kontakt zum Bürgerservice Falkensee

Der Bürgerservice ist telefonisch unter 03322/28 11 15 sowie per E-Mail an information@falkensee.de erreichbar.

Von Nadine Bieneck