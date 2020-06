Falkensee

Ein Streit eskalierte am Freitagabend in der Nähe des Spandauer Kreisels in Falkensee. Eine Dänin wollte sich hinter einem Zirkuszelt ein Feuer anmachen. Ein Junge löschte dies immer wieder, woraufhin die Frau den Jungen mit Steinen bewarf. Als die Mutter des Jungen auftauchte, stieg die Frau in ihr Auto und fuhr davon.

Streit mit jungen Leuten

Unweit in der Nähe traf die Beschuldigte auf eine Gruppe junger Erwachsener. Diese Gruppe wurde zunächst von der Dänin angepöbelt. Dann raste die Beschuldigte mit ihrem Auto auf die Gruppe zu. Nur durch Wegspringen konnten sich die Personen einen Unfall vermeiden. Dann sprang die Beschuldigte aus ihrem Auto und schlug eine der Frauen der Gruppe.

Frau bewarf Polizisten

Im Anschluss zog sich die Beschuldigte aus und rannte zu ihrem Auto. Dort traf sie auf die Polizeibeamten, die sie mit einem kleinen mobilen Lautsprecher bewarf und dabei eine Polizistin leicht verletzt wurde. Es folgten die Fixierung, Blutentnahmen wegen des Verdachts auf Alkohol- und Drogenkonsum, sowie die Einweisung in eine Psychiatrie durch einen Arzt. Neben den entsprechenden Strafverfahren wurde auch eine Therapie eingeleitet.

