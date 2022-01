Falkensee: Verzicht auf Laubbläser wird geprüft

Falkensee

Einstimmig beauftragten die Stadtverordneten die Verwaltung mit der Überprüfung eines Verzichts auf Laubbläser bei der Grünflächenpflege. Auch die Umstellung des städtischen Fuhrparks auf klimafreundliche Antriebe sowie die Einrichtung einer Wasserstofftankstelle in der Stadt (MAZ berichtete) soll die Verwaltung prüfen.

Debatte zu Hallenbadkosten verschoben

Aufgrund Zeitmangels verschoben werden mussten indes am Mittwoch gleich mehrere Themen in der SVV. Der Antrag zu Auskünften der aktuellen Hallenbadkosten wird nun zunächst in Bau- und Hauptausschuss beraten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Anfrage zur Hybridbeheizung des Bads (MAZ berichtete) wurde auf die nächste SVV am 23. Februar verschoben.

Von MAZonline