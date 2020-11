Falkensee

Die Sanierungsarbeiten an der Brücke Brandenburgstraße in Falkensee sind nicht wie geplant am Freitag, 13. November, abgeschlossen worden. Die Verkehrsfreigabe erfolgt voraussichtlich erst am Montag, 16. oder Dienstag, 17. November. Damit verschiebt sich auch die Sperrung der Brücke Brieselanger Weg (Radweg der Sympathie) um ein bis zwei Tage.

Um die Arbeiten ausführen zu können, wurden beide Brücken für den jeweiligen Sanierungszeitraum voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende sind gebeten, auf andere Querungsmöglichkeiten auszuweichen. Die Firma HTB aus Wenzlow kümmert sich im Auftrag der Stadt um die Sanierung, die bis zum 4. Dezember andauern soll.

An der Brücke Brandenburgstraße wird der Brückenbelag erneuert und finden Umbauarbeiten am Geländer statt. An der Brücke am Brieselanger Weg/Radweg der Sympathie (Feuerbachstraße) werden im Anschluss die Brückenbelagsbalken ausgetauscht und das Geländer teilweise erneuert.

