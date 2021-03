Falkensee

Erinnerung und Ermutigen – das ist für Bernhard Schmidt die Bedeutung von Ostern. Und deshalb spricht sich der Vorsitzende der kollegialen Leitung des Kirchenkreises Falkensee dafür aus, die Osterfeierlichkeiten trotz oder gerade wegen Corona nicht komplett ins Internet zu verlegen.

„Ich bin für eine Vielfalt der Formen und deshalb auch dafür, analoge Formen beizubehalten, soweit es geht“, sagt er. „Wir gehen mit dem Thema verantwortlich um. Letztlich gibt es auch Menschen, die nicht digital sind und die wir sonst abhängen würden“, macht er deutlich.

Mit viel Abstand

So wird es im Kirchenkreis Falkensee über die Osterfeiertage auch Präsenz-Gottesdienste und Kurz-Gottesdienste mit viel Abstand geben – neben gestreamten Formaten. Schmidt selber nimmt beispielsweise am Ostersamstag einen Gottesdienst in Brieselang per Video auf, der am Ostermontag im Internet ausgestrahlt wird.

Andererseits wird er am Karfreitag um 10 Uhr in der Dallgower Kirche einen Gottesdienst halten, an dem bis zu 40 Menschen mit gebührendem Abstand teilnehmen können. Sollten mehr kommen, können ein paar Besucher den Gottesdienst auch per Live-Stream im Pfarrhaus verfolgen. Zudem wird es im Internet zu sehen sein. „Wir haben schweren Herzens auf das Abendmahl verzichtet, aber das mussten wir wegen der hohen Inzidenzzahlen absagen“, sagt Schmidt.

Geistige Angebote in der offenen Kirche

In Falkenhagen wird es zudem am Gründonnerstag und Karfreitag für jeweils ein paar Stunden eine offene Kirche mit geistigen Angeboten geben wie Lesungen oder Orgelmusik. In Finkenkrug sollen Gottesdienste im öffentlichen Raum unter freiem Himmel stattfinden. Ebenfalls Open Air ist am Karfreitag ein Gottesdienst in Seegefeld geplant, und in der Heilig-Geist-Gemeinde wird es am Ostersonntag Kurz-Gottesdienste geben.

In Rohrbeck ist am Karfreitag ein Gottesdienst angesagt, und im Bereich Wustermark sind Kurz-Gottesdienste geplant. In Schönwalde-Glien soll ein Kreuz aus Blumenkästen bepflanzt werden. Das haben sich auch die Brieselanger vorgenommen, wie Pfarrer Rudolf Delbrück sagt.

Blumenkästen werden bepflanzt

Ursprünglich sollte die Bepflanzung im Rahmen einer Art Familien-Gottesdienst erfolgen. „Das musste wir aber abblasen, wir werden die Blumenkästen jetzt selber bepflanzen.“ Am Sonntag soll es in Bredow (9 Uhr), Brieselang (10.30 Uhr) und Zeestow (14 Uhr) Kurz-Andachten geben – in Brieselang unter freiem Himmel mit dem Posaunenchor und „ganz, ganz viel Abstand“.

Schon Karfreitag soll es ein Abendmahl geben – in Bredow (9 Uhr) in der Kirche und in Brieselang im Freien um 10.30 Uhr im Freien, auch online. „Ein zweites Mal wollten wir Ostern nicht absagen“, sagt Pfarrer Delbrück. Der geplante Osterspaziergang von Bredow nach Zeestow fällt jedoch aus.

Bernhard Schmidt weist darauf hin, dass alles unter Vorbehalt sei, sich noch einiges kurzfristig ändern kann. Man solle sich vorher informieren, unter anderem auf der Homepage des Kirchenkreises, der im Übrigen auch ein Osterheft herausgebracht hat mit einer Auflage von 5000 Stück.

Andere Situation als vor einem Jahr

Wie der Vorsitzende der kollegialen Leitung sagt, sei es jetzt eine andere Situation als Ostern vor einem Jahr. „Wir haben seitdem viel gelernt – unter anderem Hygienekonzepte zu entwickeln, aber auch digitale Angebote. Und die Erfahrung habe gezeigt, dass die Menschen in Sachen Gottesdienste sehr diszipliniert seien.

Für Schmidt ist gerade in diesen Tagen die symbolische Funktion der Kirche wichtig. So seien Gründonnerstag und Karfreitag Tage der Erinnerung an Abschied, Verlassenheit und Verrat und das schließe alle ein, die Ähnliches erfahren haben wie Jesus von Nazareth. „Viele Corona-Tote sind einsam und verlassen gestorben“, so Schmidt.

Ostersonntag und Montag wiederum symbolisierten den Sieg des Lebens über den Tod. Ein Mutmacher dafür, dass das Corona-Virus besiegt wird. „Wir bieten den Menschen Seelennahrung“, sagt Bernhard Schmidt.

Von Andreas Kaatz