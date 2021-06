Falkensee: Waldbad soll hübscher werden

Falkensee

Die ersten Tage waren zufriedenstellend, der Sommer soll gut werden. „Im letzten Jahr überstiegen die Corona-Kosten sogar die Einnahmen des Bades“, sagt Ralf Haase, Geschäftsführer der Gegefa, der „Gesellschaft für Gebäudewirtschaft Falkensee“, die mit der Gegefa Waldbad GmbH auch das Waldbad betreibt. Das mit der finanziellen Schieflage soll in diesem Jahr anders werden, die Kosten wurden minimiert.

Weniger Besucher im Corona-Jahr

„Unser Ziel ist es, in dieser zweiten Corona-Saison 60 000 bis 80 000 Euro einzunehmen“, sagt Ralf Haase, Gegefa-Geschäftsführer und gleichzeitig Kämmerer der Stadt Falkensee. Im ersten Corona-Sommer waren es nur 14 400 Besucher, die 22 000 Euro an Einnahmen an der Kasse ließen, in der Saison 2019, als die Welt noch nicht von der Pandemie sprach, lagen die Umsätze des Bades bei 85 000 Euro. Über 34 000 Besucher sind es in einer normalen Waldbad-Saison.

Gut besucht in den ersten Tagen der Saison: Eingang des Waldbades Quelle: Ulrich Hansbuer

Ralf Haase hofft deswegen auf einen guten Sommer und auf einen goldenen Herbst, damit die Saison ab 31. August eventuell noch verlängert werden kann. „Wenn das Wetter gut ist, werden wir auch noch in den Herbst gehen“, sagt der Geschäftsführer. Und da das Bad beheizbar ist, dürften auch dann noch Schwimmfreunde den Weg ins Wasser finden.

Spielplatz am Waldbad wird erneuert

Um die Attraktivität des Bades zu verbessern, will Haase in den nächsten Jahren das Waldbad aufhübschen, wie er sagt. Die Efeu-Ranken an den Holzwänden wurden bereits entfernt, der Spielplatz soll in den nächsten Jahren erneuert werden. Auch das Marketing für das Waldbad soll besser werden, aber auch die Ausschilderung des Weges ins Waldbad.

Waldbad-Fest wird verschoben

Denn für Auswärtige und Neubürger Falkensees ist das kleine, aber feine Schwimmbad der Gartenstadt schwer zu finden. Blaue verblichen Schilder, die kaum noch zu lesen sind, weisen derzeit den verwinkelten Weg durch Wohngebiete. „Das werden wir ändern“, verspricht Haase. Der Geschäftsführer weist darauf hin, dass 80 Prozent der Falkenseer in Einfamilienhäusern wohnen und viele davon einen eigenen Pool hätten – das würde die Vermarktung erschweren. „Aber auch mit Festen und Veranstaltungen wollen wir das Gemeinschaftserlebnis Schwimmen stärken und das Bad attraktiver machen“, sagt Haase. Leider würde allerdings das bereits etablierte Waldbad-Fest in diesem Jahr coronabedingt wieder ausfallen müssen. Aber sie hätten da noch die eine oder andere Idee.

Zuschuss ist limitiert

Mit einem Team von zwei Festangestellten, fünf Rettungsschwimmern und sieben Kassiererinnen auf 450-Euro-Basis ist die Freibad-Mannschaft klein gehalten. „Der städtische Zuschuss ist im Jahr auf 150.000 Euro limitiert“, sagt Haase, in seiner Doppelfunktion als Kämmerer und Geschäftsführer.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Coronabedingt dürfen sich in dieser Saison nur 500 Badegäste gleichzeitig im Bad aufhalten, auch die Abstandsregeln gelten im Wasser. Der Badegast ist verpflichtet, vor dem Lösen des Eintrittstickets und dem Betreten des Geländes einen Erfassungsbogen für das Gesundheitsamt auszufüllen oder sich mit der Luca-App zu registrieren, so Haase.

Mit 26 Grad Wassertemperatur ist das 700 Kubikmeter Wasser große Becken angenehm beheizt. Auch bei schlechterem Wetter macht das Schwimmen so Spaß. Haase hofft, dass die Falkenseer, vor allem die Neuzugezogenen, das Waldbad für sich als Erholungsort der Gartenstadt in diesem Corona-Sommer entdecken.

Von Ulrich Hansbuer