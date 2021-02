Falkensee: Warten auf Entscheidung zum Impfzentrum

Falkensee

Kommt das Impfzentrum nach Falkensee? Wann und wohin kommt es? Bis Freitag gab es dazu keine abschließende Antwort.

In Falkensee geht man derweil davon aus, dass das Impfzentrum, wenn es kommt, im Sportteil der Stadthalle eingerichtet wird. Das erklärte Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Aber auch im Rathaus liegt noch keine endgültige Entscheidung des Landes Brandenburg darüber vor, dafür bedarf es eines „Beauftragungsschreibens“ zur Einrichtung des Impfzentrums, das müsse an den Landkreis gehen. Der hatte aber bis Freitagmittag noch kein entsprechendes Schreiben erhalten, erklärte der Landkreis auf MAZ-Nachfrage.

Sporthalle im Visier

Bei der Begehung der Falkenseer Stadthalle von Vertretern aus dem Ministerium, vom Landkreis und vom Betreiber wären diese zu dem Schluss gekommen, der Sportteil der Halle sei geeigneter für ein Impfzentrum als der Veranstaltungssaal. Diese Einschätzung hatte Falkensees Bürgermeister Müller öffentlich wiedergegeben.

Impfzentren benötigen Platz. Hier in Oranienburg, wo man schon weiter ist als im Havelland. Quelle: Robert Roeske

Die Sporthalle sei größer und es ließen sich dort bessere Wegeführungen schaffen. Wann ein Impfzentrum eingerichtet wird und wie lange es die Sporthalle und möglicherweise noch weitere Räume der Halle benutzt, ist derzeit unklar. „Wir rechnen mindestens bis in den September hinein“, sagte Heiko Müller. Er benannte als Ziel, dass Hausärzte und mobile Teams impfen können und nicht Impfzentren über Monate andere Hallen lahmlegen. Denn die Einrichtung eines Impfzentrums in der Stadthalle hat „gravierende Auswirkungen“ auf den Schulsport und Vereinssport in der Stadt, wenn der wieder zugelassen ist. Die Verwaltung hat deshalb schon mit anderen Schulen gesprochen. Es wird versucht, den Schulsport der Europaschule, wo er nicht draußen möglich ist, auf andere Hallen umzuverlegen. Umplanen, das gilt auch für die Hallenzeiten, in denen Vereine die Sporthallen der Stadt nutzen können.

Inzidenzwert leicht gestiegen

Derweil hält sich das Corona-Niveau nahezu stabil. Für den Landkreis Havelland wurden mit Stand vom 26. Februar 4103 Corona-Erkrankungen gemeldet, davon gelten 3696 Menschen als genesen, 139 sind gestorben. Die 7-Tages-Inzidenz des Havellandes lag am Freitag bei 77,9, sie war damit um 0,5 Prozent angestiegen.

Für das Bundesland Brandenburg wird eine Inzidenz von 64,3 angegeben. Am niedrigsten ist der Wert in der Landeshauptstadt Potsdam mit 29,9.

Britische Mutante festgestellt

Im Zusammenhang mit den Corona-Neuinfektionen der zurückliegenden Woche wurden durch das Gesundheitsamt des Havellandes 315 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt, rund 500 Quarantänepersonen werden derzeit täglich telefonisch betreut. Insgesamt wurden im Landkreis bisher 60 Infektionen mit Corona-Mutationen festgestellt, meist handelte es sich dabei um die britische Mutante B.1.1.7. Corona-Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen sind zuletzt in Senioreneinrichtungen in Dallgow-Döberitz, Ketzin/Havel, Nauen und Rathenow sowie in Betrieben der Hauskrankenpflege in Falkensee und Rhinow aufgetreten. In Rathenow waren zudem eine Kita und ein Betrieb betroffen.

Von Marlies Schnaibel