Falkensee: Warum im Katastrophenfall keine Sirenen heulen

Falkensee

Wenn in Falkensee der Katastrophenfall ausgelöst werden muss, wird keine Sirene ertönen. Aus einem ganz einfachen Grund: Es gibt in Falkensee keine Sirenen mehr. „Die, die wir hatten, gehörten dem Bund. Sie wurden auf dessen Geheiß hin abgebaut“, sagte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) in der Stadtverordnetenversammlung. Entsprechende Anfragen zur Alarmierung der Falkenseer Bevölkerung bei Überschwemmungen, Großbränden oder anderen Schadensereignissen hatten die Fraktionen Die Linke und die AfD gestellt.

Ausgangspunkt für die Anfragen waren natürlich Bilder aus den Überschwemmungsgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Aber diesbezüglich konnte der Bürgermeister die Gemüter beruhigen. „In Falkensee werden wir solche Hochwasserereignisse mit relativer Sicherheit nicht haben. Vielleicht kommt es mal punktuell zu überschwemmten Kellern. Natürlich können wir hier Großbrände oder Sturmschäden nicht ausschließen, aber dafür bedarf es keiner Vorwarnung durch Sirenen. Dafür werden wir andere Methoden verwenden, um die Bürger zu informieren“, so Müller.

Nächster Warntag ist am 9. September

Die Stadt beschaffe sich zunächst zwei mobile Warnanlagen, die auf Fahrzeuge montiert und mit Lautsprechern ausgestattet sein werden. „Das hat den Vorteil, dass die Menschen direkte Informationen darüber bekommen, was genau passiert ist und was sie machen sollen. Wenn die Sirenen heulen würden, weiß doch kaum jemand, was los ist“, erklärte der Bürgermeister. Derzeit laufe die Ausschreibung für diese Geräte, sie werden wohl bis spätestens zum Jahresende in Falkensee einsetzbar sein. Beim bevorstehenden nächsten Warntag am 9. September also noch nicht.

Daniel Brose, der Stadtwehrführer Feuerwehr Falkensee. Quelle: Nadine Bieneck

Aber Heiko Müller wies auch darauf hin, dass zunächst der Landkreis im Katastrophenfall zuständig sei. Wie Kreissprecher Norman Giese jüngst sagte, verfüge der Katastrophenschutz des Havellandes über eine 24-Stunden-Bereitschaft. Wenn ein „Ereignis besonderen Ausmaßes“ auftreten sollte, werde der Katastrophenschutzstab und die Technische Einsatzleitung des Landkreises aktiviert. Von dort aus würden dann alle weiteren Maßnahmen koordiniert.

In Falkensee kein Grund zur Besorgnis

Neben den Sirenen gebe es weitere Möglichkeiten zur Information der Bevölkerung. So könnten über ein Warnsystem verschiedene Handy-Warn-Apps wie „Kat-Warn“ oder „Nina“ ausgelöst werden, so Giese. „Nachteil dieser Apps ist, dass sie auf dem Handy ständig eingeschaltet sein müssten und somit die Akkulaufzeit des Smartphones verkürzen“, so Heiko Müller. Praktischer sei die Variante, die es in asiatischen Ländern gebe, wo die Mobilnetzanbieter im Katastrophenfall auf jedes Gerät eine Nachricht senden können. „Das wäre auch bei uns eine gute Lösung“, sagte der Bürgermeister.

In Falkensee sehe er derzeit kein Grund zur Besorgnis. Bei Großschäden wie Bahnunfällen oder einem Flugzeugabsturz (Falkensee liegt aber nicht in der Einflugschneise des BER) werde punktuell die Bevölkerung verständigt. Von Evakuierungen großer Teile der Stadt gehe er nicht aus. Eine Informationsquelle auch im Katastrophenfall sei die Homepage der Stadt.

Von Jens Wegener