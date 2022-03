Einen inklusiven Spielplatz, für Jung und Alt, für Menschen mit und ohne Behinderung, soll es zukünftig in Falkensee geben. Die CDU-Fraktion bringt dazu am Mittwoch, 30. März, in der Stadtverordnetenversammlung einen entsprechenden Prüfauftrag ein. Spielplätze seien für die Fraktion 2022 eines der drei Kernthemen, heißt es.