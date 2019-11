Wie eine Freundschaft zwischen West und Ost entstand, die bis heute hält

Falkensee

Nehmen wir die linke Straße oder die rechte? Diese Frage stellten sich Peter und Bianka Stumpf aus Falkensee ( Havelland) im August 1989, als es am Ende des Ungarn-Urlaubs ans Packen ging. Links hätte der Weg zur österreichischen Grenze und damit in den Westen geführt, die rechte Straße ging zurück in die DDR. 30 Jahre später sitzen die beiden, heute 70 und 69 Jahre alt, auf ihrem Sofa und rufen sich die Erinnerungen zurück.

Das Angebot in Ungarn begeistert

„1988 sind wir zum ersten Mal nach Ungarn gefahren“, berichtet Peter Stumpf. Im fabrikneuen Trabant ging es fast 1000 Kilometer nach Süden. Die beiden Töchter, elf und 16 Jahre alt, saßen auf der Rückbank und der kleine Wagen war so vollgepackt, dass es auf der hügeligen Strecke durch die Tschechoslowakei oft extrem langsam vorwärts ging. Die Atmosphäre im damals schon liberaleren Ungarn begeisterte sie. „Das war fast wie im Westen“, erinnert sich Bianka Stumpf. Das Angebot im Laden war viel besser und abends um zehn konnte man noch ein Eis kaufen.

Das Ehepaar Stumpf zeigt in Falkensee Fotos aus dem Jahr 1989. Quelle: Friedrich Bungert

Auf dem Campingplatz am Balaton freundeten sich die Falkenseer mit einer Familie aus Hamm in Westfalen an, die eine Tochter im gleichen Alter hatte. Im Herbst kamen die Westdeutschen zu Besuch in die DDR und für 1989 verabredeten sich die Familien wieder am Balaton.

Sprache kam auf mögliche Flucht

Dieses Wiedersehen fand allerdings unter geänderten Voraussetzungen statt. Schon im Frühjahr 1989 hatten ungarische Grenzsoldaten erste Teile des Stacheldrahtzauns an der österreichischen Grenze demontiert. An den Grenzübergängen war eine Ausreise noch nicht möglich, aber immer wieder gingen einzelne DDR-Bürger zu Fuß über die grüne Grenze. Karl und Walli aus Hamm waren in diesem Jahr mit einem Wohnwagen mit Vorzelt nach Ungarn gekommen, in dem beide Familien gemeinsam ihre Mahlzeiten zu sich nahmen. Und dort kam auch die Sprache auf eine mögliche Flucht.

„Wir hätten eine Wohnung bei Wallis Schwester haben können“, sagt Bianka Stumpf. Aber die Familie hätte zu Hause alles aufgeben müssen, Haus, Familie und Freunde. Es ging ihnen gut, er war Ingenieur, sie Elektrozeichnerin. Den Trabant hatten sie inzwischen unter Zuzahlung von 7000 Ostmark gegen einen deutlich luxuriöseren Dacia umtauschen können. Den Ausschlag aber gaben die Töchter, die nach Hause zu ihren Freundinnen zurückkehren wollten.

Zurück in die DDR

So trat die Familie den Rückweg in die DDR an – nicht ahnend, dass sich die Ereignisse unmittelbar nach ihrem Urlaub dramatisch zuspitzen sollten. Am 19. August durchbrachen bei einem sogenannten „paneuropäischen Picknick“ rund 600 DDR-Bürger zu Fuß die ungarisch-österreichische Grenze. In der Folge nahmen Tausende Ostdeutsche den Weg über Ungarn, während andere über die Botschaften in Prag und Warschau versuchten, in den Westen zu gelangen.

Das Ehepaar Stumpf 1989 im Ungarn-Urlaub. Quelle: privat

Die Stumpfs registrierten die Veränderungen ungläubig. „Wir haben am 9. November im Fernsehen gesehen, was Schabowski gesagt hat, aber wir sind dann ins Bett gegangen“, berichtet Peter Stumpf. Erst als sie sahen, dass am folgenden Tag kaum jemand an seiner Arbeitsstelle oder in der Schule erschien, setzten sie sich ins Auto und fuhren über den Grenzübergang Heerstraße nach Berlin-Spandau und von dort aus mit dem Bus ins Herz West-Berlins, an den Breitscheidplatz. Dort spendierte ihnen ein Polizist etwas Westgeld, mit dem sie sich Cola für die Kinder und Cappuccino für die Erwachsenen leisteten.

Wiedersehen in Hamm

Weihnachten und Silvester 1989 konnten die Falkenseer schon bei ihren Freunden in Hamm verbringen. Der Kontakt zwischen den Familien besteht noch immer und an die Wochen in Ungarn denken sie gerne zurück. 1991 waren sie das letzte Mal am Balaton. Vielleicht sollten sie noch einmal hinfahren und alte Erinnerungen auffrischen, überlegt Peter Stumpf.

Von Ulrich Nettelstroth