Falkensee: Wo Freunde von Quads und Motorrollern sich ausprobieren können

Falkensee

Gleich neben dem Capitol in Falkensee-Finkenkrug befindet sich die Fachwerkstatt „Motor Fun Sports“. Capitol und Werkstatt gehören dem gebürtigen Berliner Kai Lehmann. Von 1994 bis 2006 hatte er die Diskothek im Capitol erfolgreich betrieben. „Mit zunehmendem Alter habe ich mich dann aber doch gegen die Diskothek entschieden und sie vielfach verpachtet“, erzählt Kai Lehmann. Mit dem Vermieten war es nicht so einfach. Seit knapp drei Jahren hat er das Lokal nun an eine Tanzschule verpachtet. Das scheint zu passen und soll auch erstmal so bleiben.

Vom Diskomann zum Motorradhändler

Der motorsportbegeisterte Berliner widmet sich seither seiner Fachwerkstatt direkt nebenan. „In den letzten Jahren hat sich hier viel getan. Wir haben uns räumlich vergrößert. In der ehemaligen Videothek und dem alten Schlecker-Raum sind wir nun auch. Dort zeigen wir unsere Quads, ATVs, Motorräder und Roller, die wir hier verkaufen.“ Die sogenannten ATV-Fahrzeuge sind „All Terrain Vehicles“, die auf nahezu allen Untergründen fahren können und somit geländefähig sind. Diese verfügen meist über einen Allradantrieb und können mit einem normalen Pkw-Führerschein unterhalten werden.

Motor Fun Sports in Falkensee-Finkenkrug. Quelle: Viktoria Kratz

Kai Lehmann verkauft die vielseitigen Fahrzeuge nicht nur, er bietet sie auch zum Verleih an. „Ab drei Stunden geht der Verleih bei uns los. Viele unserer Kunden mieten die Fahrzeuge aber meist für ein ganzes Wochenende. Dann hat man länger was von dem Spaß“, erzählt der Berliner. Der beliebte Verleih beginnt meist in der Zeit nach Ostern und erstreckt sich über die gesamten Sommermonate. Je nach Wetterlage endet die Saison Ende September, Anfang Oktober. „Die Ausleihe soll ein schönes Erlebnis sein, das einem lange in Erinnerung bleiben soll. Bei schönem Wetter macht das einfach viel mehr Spaß. Zumal die meisten Fahrzeuge rundum offen sind“, berichtet der Fachmann.

Für alle, die es etwas größer und lauter mögen. Quelle: Viktoria Kratz

Neugierige Anfänger können sich nach einer kurzen Einweisung vor Ort mit den sportlichen Gefährten sodann auf ihre Spritztouren durch ganz Falkensee oder Umgebung begeben. Seit geraumer Zeit seien auch immer mehr Frauen an den Fahrzeugen interessiert. „Unser Angebot richtet sich an alle Interessierten ab 18 Jahren. Oft testen die Leute gerne erst einmal, bevor sie sich dann endgültig für den Kauf entscheiden“, weiß der Inhaber des Fachgeschäfts.

Darüber hinaus werden bei Motor Fun Sports nicht nur Fahrzeuge verkauft oder verliehen, sie werden auch in der eigenen Werkstatt gewartet oder repariert. Viele Ersatzteile sowie Zubehör seien dort erhältlich. Die Werkstatt ist regulär geöffnet, doch der Verkauf ist aufgrund des Lockdowns nur eingeschränkt möglich und verlagert sich zunehmend in den Online-Handel. „Dadurch geht der persönliche Kontakt zu den Kunden leider etwas verloren, was ich sehr schade finde. Hoffentlich ändert sich das bald“, so Kai Lehmann.

