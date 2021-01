Falkensee

Mit ruhiger und sanfter Stimme spricht Heike Wegner zu ihrer ängstlichen Patientin. Sie nimmt sich Zeit und erklärt der Patientin jeden Schritt bis ins kleinste Detail. Die Patientin weiß, was auf sie zukommt. Zusehends entspannt sie sich und im Nu ist die Behandlung auch schon zu Ende.

„Ich freue mich immer, wenn ich meinen Patienten ein Stück weit ihre Angst nehmen kann“, erklärt die Falkenseer Zahnmedizinerin. Man spürt, dass Heike Wegner ihren Traumberuf gefunden hat.

Anzeige

Heike Wegner und ihr Praxisteam legen stets großen Wert auf kompetente Betreuung, Beratung und Behandlung, sie nehmen sich Zeit für jeden Patienten, um auf ihn individuell eingehen zu können.

Das Praxisteam. Quelle: Enrico Berg

Aufgewachsen ist Heike Wegner in Falkensee und lebt auch noch heute dort. Sie besuchte die Erweiterte Oberschule und in der 11. Klasse stand ihre Berufswahl fest: Zahnärztin. Ihr Vater war ebenfalls Zahnarzt und sie fand, das wäre genau der richtige Beruf für sie. Die Falkenseerin besuchte daraufhin die 12. Klasse in Halle, um sich dort auf ein Auslandsstudium vorzubereiten. Nach ihrem Abitur studierte sie in Lwiw (Lemberg) in der Ukraine fünf Jahre Zahnmedizin.

Studium in der Ukraine

„Das war eine schöne Zeit, die ich zusammen mit meiner Schulfreundin Sabine Rosenberg dort erlebt habe. Sabine arbeitet heute ebenfalls als promovierte Zahnärztin in Falkensee.“ Einen kleinen Wermutstropfen gab es allerdings damals. „Es waren viele ausländische Studenten aus Südamerika, Afrika und Syrien dort, das fand ich total spannend, aber wir durften damals keinen Kontakt zu ihnen haben, das war leider so“, erinnert sich die Zahnmedizinerin betrübt. Nur zweimal im Jahr konnte sie während ihres Studiums nach Hause fahren, aber die Zeit im Studentenwohnheim habe sie geprägt, dort sei sie erwachsen geworden.

Nach der Wende mit eigener Praxis

1980 schloss sie ihr Studium der Zahnmedizin erfolgreich ab. Die erste Etappe ihres Berufslebens absolvierte Heike Wegner als angestellte Zahnärztin in der Falkenseer Poliklinik, einige Jahre später schrieb sie ihre Doktorarbeit und promovierte.

„1989, gleich nach der Wende, habe ich mich mit einer Praxis in der Kölner Straße selbstständig gemacht“, erzählt sie. Zahnarzthelferin Berit Blume ist von Beginn an dabei, Anfang 2020 kam Anja Fuß dazu. „Beide sind wahre Schätze und sehr beliebt bei den Patienten“, lobt die Chefin ihre Mitarbeiterinnen.

Corona ist ständig ein Thema

Corona ist natürlich auch in der Praxis von Heike Wegner ein Thema. „Die Hygienestandards bei Zahnärzten waren bereits vor Corona schon sehr hoch, wir arbeiten immer mit Mundschutz und Handschuhen, alles wird nach jedem Patienten gründlich gereinigt und desinfiziert. Nun tragen wir FFP2-Masken anstelle der OP-Masken. Die Terminplanung ist etwas aufwendiger geworden, wir achten sehr genau darauf, dass sich in der Praxis nicht zu viele Patienten befinden“, so Wegner.

Engagiert im Tierheim

In ihrer Freizeit engagiert sich Heike Wegner leidenschaftlich für das Tierheim Falkensee. Aber sie hat nicht nur für Tiere ein großes Herz. Im Jahr 2000 ist sie mit ihrer damals 16-jährigen Tochter nach Brasilien gereist. Ihren dreiwöchigen Urlaub verbrachte sie in einem SOS-Kinderdorf in Sao Paulo. Dort hat sie ehrenamtlich und kostenlos Kinder behandelt. Viele Medikamente und Materialien hat sie dafür aus ihrer Praxis mit nach Südamerika genommen. Als Mutter sei es für sie ein sehr erfüllendes Erlebnis gewesen, diesen Kindern helfen zu können.

Die Sache mit den Angstpatienten

Heike Wegner liebt ihren Beruf, sie würde ihn jederzeit wieder wählen. Ob der Umgang mit den Patienten, die Endodontie (Wurzelbehandlung), Prothetik oder die allgemeine Untersuchung, alles mache ihr gleich viel Spaß. Den Patienten macht das deutlich weniger Spaß. „Wir haben erstaunlich viele Angstpatienten hier. Woran das liegt,weiß ich auch nicht. Vielleicht hat es sich herumgesprochen, dass wir als Team sehr gut harmonieren und dadurch beruhigend auf die Patienten wirken“, mutmaßt sie.

Der goldene Backenzahn wurde ihr verliehen

Das Praxisteam bekommt viel Anerkennung von den Patienten in Form von lieben Worten, Grußkarten aus dem Urlaub, aber auch oft Leckereien wie Schokolade, Gebäck, Kaffee, ab und zu ist auch eine Flasche Sekt oder Wein dabei, das leibliche Wohl der drei Zahnfeen ist gesichert. Etwas Besonderes hat sich ein Ehepaar einfallen lassen. Heike Wegner erhielt von ihnen eine selbst erstellte Urkunde, auf dieser wird Heike Wegner als bester Zahnärztin der goldene Backenzahn verliehen.

Haben Sie einen Zahnarzt des Vertrauens? Dann schicken Sie uns seinen Namen und einen Kontakt gern an die E-Mail: havelland@maz-online.de.

Von Hannelore Berg