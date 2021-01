Falkensee: Zigarettenautomat gestohlen

Falkensee

Polizisten auf Streife entdeckten am Sonntagmittag auf einem Gelände im Stadtzentrum von Falkensee einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Kurz darauf konnte auch der Einbruch in eine naheliegende gastronomische Einrichtung festgestellt werden. Unbekannte hatten eine Tür gewaltsam geöffnet und den in den Räumlichkeiten aufgestellten Zigarettenautomaten mitgenommen, vermutlich um diesen ungestört öffnen zu können.

Der Inhaber, der sich letztmalig Ende Dezember in dem vorübergehend geschlossenen Geschäft aufgehalten hatte, wurde informiert. Dieser verschaffte sich einen ersten Überblick und stellte fest, dass keine weiteren Gegenstände gestohlen wurden.

Die Höhe des angerichteten Schadens wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker kam zur Suche und Sicherung von Spuren zum Einsatz. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline