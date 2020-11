Falkensee: Zwei Fahrräder gestohlen

Falkensee

Zwei Diebstähle von Fahrrädern wurden der Polizei am Donnerstag (26. November) bekannt. Am Nachmittag hatte eine Radlerin den Verlust ihres Zweirades bemerkt, welches sie am Vortag im Bereich des Bahnhofes Falkensee angeschlossen hatte. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 300 Euro. Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizisten wurden diese über einen weiteren Fahrraddiebstahl informiert. Dessen Besitzerin hatte das Rad am Morgen ebenfalls am Bahnhof Falkensee gesichert abgestellt. Hier wird der angerichtete Schaden mit ungefähr 500 Euro beziffert. In beiden Fällen hatten die unbekannten Diebe die Schlösser gewaltsam geöffnet und zurückgelassen. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Von MAZonline