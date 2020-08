Falkensee

Drei Personen, darunter ein Kleinkind, wurden Sonntag bei einem Verkehrsunfall in der Falkenhagener Straße in Falkensee leicht verletzt. Auf der Kreuzung zur Bahnhofstraße kam es zu einem Zusammenstoß. Eine 42-jährige Skodafahrerin hatte beim Linksabbiegen in die Bahnhofstraße offenbar eine entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte 56-jährige Autofahrerin nicht beachtet.

Die beiden Frauen sowie ein in dem Skoda mitfahrendes Kleinkind wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10 000 Euro. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde aufgenommen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Von MAZ