Falkensee: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Spandauer Straße

Falkensee

Als ein 42-Jähriger am Samstag mit seinem Kleintransporter von einem Parkplatz nach links in die Spandauer Straße einbiegen wollte, obwohl dies an dieser Stelle nicht erlaubt ist, kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes. Durch den Aufprall wurde der Kleintransporter noch gegen einen weiteren PKW Mercedes gedrückt, der gerade auf den Parkplatz einfahren wollte. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht, seine Beifahrerin schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Schaden: 12.000 Euro.

Von MAZonline