Falkensee: Zweites Testzentrum geht in Finkenkrug in Betrieb

Falkensee

Seit zwei Wochen ist das Falkenseer Corona-Schnelltestzentrum im Bistro der Stadthalle bereits in Betrieb. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Testmöglichkeiten hatte Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) in der vergangenen Woche bereits angekündigt, dass weitere Testzentren in Vorbereitung seien. Inzwischen wurden Nägel mit Köpfen gemacht.

Denn die Stadtverwaltung teilte am Dienstagnachmittag mit, dass am Donnerstag bereits das zweite Schnelltestzentrum öffnet. Dieses befindet sich in den ehemaligen Räumlichkeiten des Getränkemarktes in Finkenkrug in der Karl-Marx-Straße 68 und wird zunächst montags bis freitags an Werktagen von 10 bis 18 Uhr öffnen. Die Stadtverwaltung hat das Testzentrum mit Mobiliar und notwendiger Technik ausgestattet. Betrieben wird es in Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund Falkensee (ASB). Ein Team von Freiwilligen führt nach entsprechender Einweisung und mit Unterstützung der Bundeswehr die Testungen vor Ort durch.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Zugang zum Testzentrum in Finkenkrug erfolgt über den Parkplatz auf der Südseite des Bahnhaltepunktes. Das Betreten der Einrichtung ist ausschließlich mit einer medizinischen Mund- und Nasenbedeckung zulässig, zudem sind die AHA-Regeln einzuhalten. Das Angebot der Schnelltestung ist kostenlos. Für die Registrierung vor Ort müssen der Personalausweis vorgezeigt sowie ein Testbescheinigungsformular ausgefüllt werden. Dieses kann auch auf der Website der Stadt unter www.falkensee.de (Direktlink: www.falkensee.de/schnelltestzentrum) runtergeladen und bereits ausgefüllt mitgebracht werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie weist zudem darauf hin, dass eine vorherige Anmeldung für den Test nicht erforderlich ist.

Viele Freiwillige unterstützen Schnelltestzentren in Falkensee

Bürgermeister Heiko Müller ist froh, dass die Testkapazität nun in großen Schritten ausgeweitet werden könne. „Auch der Standort für ein drittes kommunales Testzentrum in Falkensee ist in Vorbereitung“, sagte er am Dienstag. Dieses werde „voraussichtlich im Bereich Falkenhöh entstehen. Unterdessen haben sich viele Freiwillige bei uns gemeldet. Dafür möchte ich herzlich danken. Die Freiwilligen müssen in den nächsten Tagen und Wochen zunächst geschult und eingearbeitet werden, um sie dann in den regulären Betrieb zu übernehmen.“

Bürger können sich wöchentlich mindestens ein Mal testen lassen

Entsprechend der aktuellen Testverordnung können Testungen durch die Bürger im Rahmen der Verfügbarkeit von Kapazitäten mindestens einmal wöchentlich in Anspruch genommen werden. Die Stadtverwaltung weist jedoch erneut darauf hin, dass beim Auftreten von Krankheitssymptomen kein Besuch im Testzentrum, sondern beim Hausarzt notwendig ist, um dort einen klärenden PCR-Test zu machen.

Von Nadine Bieneck