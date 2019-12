Falkensee beschließt Haushalt inklusive Geld fürs Hallenbad

Falkensee

Anträge über 600 000 Euro stellten die Fraktionen in der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung in der Haushaltsdebatte am Dienstagabend zur Abstimmung, um noch einige Wünsche in den mit 95 Millionen Euro rekordverdächtigen Haushalt zu packen. Im Ergebnishaushalt stand ein Überschuss von rund 150 000 Euro. Davon wollte jede Fraktion ein Stück abbekommen. Lediglich die CDU stellte keine eigenen Anträge.

Erneuter Streit über das Hallenbad

Bevor jedoch über die Anträge diskutiert werden konnte, entbrannte noch einmal eine heftige Debatte über das in der vergangenen Woche abgelehnte Hallenbad-Projekt. Dabei ging es vor allem um die Frage, ob der Millionen-Posten nun aus dem Haushalt gestrichen wird oder nicht. Nach dem Hallenbad-Nein waren die Fronten spürbar verhärtet. Die Ablehner wollten den Posten streichen, die Befürworter ihn behalten. „Wir haben eine Entscheidung getroffen, und demnach dürften sich die beiden Punkte nicht mehr im Haushalt wiederfinden“, sagte Amid Jabbour ( FDP). „Wir sollten die Entscheidung der SVV respektieren und dies auch im Haushalt abbilden“, ergänzte Daniela Zießnitz ( CDU).

Ganz anders sahen das die Fraktionen von SPD, Linke und AfD. Sie machten sich dafür stark, die Investitionen im Haushalt zu belassen. „Die Entscheidung war ein Bruch mit dem Bürgerwillen, den wir nicht hinnehmen“, sagte Gerhard Thürling (Linke). Die Linke hatte bereits angekündigt, ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Nach einer zehnminütigen Beratungspause stimmten die Stadtverordneten schließlich ab. Mit einer Stimme Mehrheit wurde beschlossen: das Geld bleibt im Topf, bekommt aber einen Sperrvermerk.

14 Anträge standen zur Abstimmnug

Schließlich stellten die Fraktionen ihre Anträge für den Haushalt vor. Von den 14 Anträgen wurden schließlich fünf angenommen. Darunter ein Antrag von SPD und FDP über einen Zuschuss von 25 000 Euro für das Falkenseer Stadtfest. Auf Antrag der Grünen/ Jugendliste werden dem Fachbereich Grünfläche zusätzlich 45 000 Euro für Sonderpflanzungen von Straßenbäumen, die aus vitalitätsgründen gefällt werden müssen, zur Verfügung gestellt. 50 000 Euro sollen für die Planung des Lückenschlusses des Radwegs der Sympathie auf Antrag der FDP in den Haushalt eingestellt werden.

95 Millionen Euro im Haushalt 350 Seiten umfasst die Falkenseer Haushaltssatzung für 2020. Mit einem Ergebnishaushalt von 95 Millionen Euro ist der Haushalt noch einmal sechs Millionen Euro größer als 2019. Die Stadt erwartet vor allem mehr Einnahmen aus der Gewerbe- und Einkommenssteuer und höhere Schlüsselzuweisungen. Auf der anderen Seite stehen hohe Ausgaben. Mehr Personal, höhere Gehälter und mehr Bewirtschaftungskosten lassen die Ausgaben steigen. 5 Millionen Euro sollen in die Schulen fließen, in die Kitas sogar 11 Millionen Euro. Die Ausgaben reichen von einer neuen Kellertür an der Lessing-Schule bis zur Brandschutzertüchtigung an der Sporthalle der Kästner-Schule. Viele Projekte wurden in der Vergangenheit nicht umgesetzt und werden in den neuen Haushalt erneut eingestellt. Unter anderem Radwege.

Ebenfalls angenommen wurde der Antrag der FDP, 50000 Euro für die Konzeptentwicklung und Herstellung von mehr Grünflächen in der Stadt, vor allem als Lückenschluss, zur Verfügung zu stellen. Dies sei ein zentrales Vorhaben aus dem Insek. FDP und Linke konnten sich zudem mit ihrem Antrag durchsetzen, 10 000 Euro zur Verbesserung der Kulturarbeit durchsetzen. Dafür sollen zudem Fördermittel beantragt werden.

Abgelehnt wurde hingegen ein Antrag der AfD-Fraktion über einen Zuschuss für das Familiencafé Falkenhorst. Ein mehrheitliches Nein erhielt auch der Antrag der Grünen/ Jugendliste, die einen Eigenanteil für ein mögliches Förderprojekt zur Schulhofgestaltung am Lise-Meitner-Gymnasium wollten. Abgelehnt wurde auch ihr Antrag, zusätzliche Mittel für die Baumpflege zur Verfügung zu stellen.

Diskussion über neue Sporthalle

100 000 Euro wollte die Fraktion Grüne/ Jugendliste in einen KlimaFonds stecken, aus dem Initiativen, Vereine, Kitas, Schulen und weitere Mittel für Umweltschutzmaßnahmen erhalten können. Auch dieser fand keine Mehrheit. Ebenso wie die Teilnahme am Programm „Kinderfreundliche Kommunen“.

Diskutiert wurde auch ein Antrag der Linken. Die machte sich für den Neubau einer Sporthalle auf dem Gelände der Kant-Schule stark. „Es fehlen Hallenkapazitäten für 70 Stunden Sport in der Woche“, erläuterte Harald Petzold (Linke). Bürgermeister Heiko Müller ( SPD) merkte sofort an, dass er den Beschluss beanstanden müsste, da weder eine Wirtschaftlichkeitsprüfung noch ein Planungsansatz vorlägen.

In der vergangenen Woche hatten Schüler auf der Sitzung der Stadtverordneten für eine neue Sporthalle protestiert. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Probleme seien der Verwaltung aber sehrwohl bekannt. „Allerdings haben wir mit der Oberschule und der Scholl-Grundschule noch zwei weitere Projekte in der Pipeline. Ich schlage vor, dass wir 2021 eine Machbarkeitsstudie durchführen und dann eine Planung auf den Weg bringen“, sagte Müller. Das Thema soll in den entsprechenden Fachausschüssen behandelt werden.

Letztlich wurden noch zwei Anträge der FDP zum Ausbau des Kreuzungsbereichs Sonnenstraße/Hansastraße und zur Entwicklung des Gutsparks abgelehnt, beziehungsweise in den Bauausschuss verwiesen.

Haushalt mit vielen Enthaltungen beschlossen

Bei der Gesamtabstimmung über die Haushaltssatzung für 2020 zeigte sich die Stimmung der Stadtverordneten mehr als deutlich. Mit nur neun Ja-Stimmen, bei sieben Gegenstimmen, wurde der Haushalt mit knapper Mehrheit beschlossen. 13 Stadtverordnete, vor allem aus Reihen der Grünen und der CDU, haben sich bei der Abstimmung enthalten.

Von Danilo Hafer