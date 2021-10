Falkensee damals und heute – was von der Gastlichkeit übrigblieb

Falkensee

Vor einhundert Jahren war es mit der Kaiser-Herrlichkeit ja schon weitestgehend vorbei. Die Namen der hiesigen Gasthöfe zeigten es an. Aber vor dem Ersten Weltkrieg gab es sie noch: In Falkenhagen den Gasthof „Zum deutschen Kaiser“ und den Gasthof „Zu den drei Kaisern“ sowie in Seegefeld das Gasthaus „Deutscher Reichsadler“. Gut möglich, dass sich später zwar die Namen, aber nicht die Trinkgewohnheiten geändert haben, Patzenhofer und Schultheiss flossen weiter die Kehlen herunter. Aber die Gasthäuser wechselten die Namen, bis ihnen irgendwann die gastronomische Puste ganz ausging. Aus den drei Kaisern war noch der „Eichenkranz“ geworden, heute bietet er einem Lichtdienst Platz. „Der Deutsche Kaiser“ wurde nach 1918 „Zum deutschen Haus“, nach der Wende zur Eventkneipe „Schrääg rüber“, ehe Ende 2017 der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Und der „Reichsadler“ am Bahnhof versuchte sich zuletzt mit jugoslawischer Küche, ehe auch er schloss.

Falkenseer Gastlichkeit im Wandel der Zeit

Die Gaststätten vor mehr als einhundert Jahren waren fest in der Hand der Vereine, so war der 1898 gebaute Gasthof „Zum Deutschen Kaiser“ am Falkenhagener Anger das Vereinslokal vom Kriegerverein, der Feuerwehr, des Gesangsvereins „Bergeshöh’n“ und des Handwerkervereins. Dem gehörte auch der Inhaber an. Aber die Gaststätten waren nicht nur in Männerhand, denn alle boten sich auch für Familienfeierlichkeiten an.

Falkensee: ehemaliger „Reichsadler“ auf der Südseite des Bahnhofs. Quelle: Marlies Schnaibel

Das Gasthaus „Deutscher Reichsadler“ am Bahnhof. Heute befindet sich dort ein Zahnarzt. Der Saal war in den 30er-Jahren zur „Tonfilmbühne Ala“ umgebaut worden, das Kino gibt es heute noch.

Falkensee damals und heute: Gaststätte zum Deutschen Kaiser Quelle: Archiv

Dieses Haus hat so manche Metamorphose hinter sich, war Gasthof, aber auch Gefängnis und Kaufhaus, dann lange das beliebte „Schrääg rüber“ (mit verkürztem Gastraum) und ist heute eine ebenfalls beliebte Popcorn-Manufaktur.

Falkensee damals und heute: Der Gastraum wurde verkürzt. Quelle: Marlies Schnaibel

Von 1913 bis 1919 gehörte es dem Inhaber Friedrich Müller, aus der Zeit stammt das alte Foto.

Falkensee damals und heute: Hansacafé von einst. Quelle: Archiv

Das Hansacafé heißt seit den 90er-Jahren so, es liegt an der Hansastraße, die auch mehrmals ihren Namen geändert hat. Das Gebäude wurde 1915 erbaut, das Café Gabelmann an der Schlageterstraße war berühmt, später führt Bruno Paul das Café.

Falkensee damals und heute: Hansacafé in der Hansastraße. Quelle: Marlies Schnaibel

Nach 1945 wurde der Straßenname schnell geändert, später in Straße der Jugend und die Gaststätte in „Jugendcafé“.

Falkensee damals und heute: Gasthof Zur alten Linde, in der Bahnhofstraße. Quelle: Archiv

Der „Gasthof zur alten Linde“ in der Bahnhofstraße wurde 1878 gegründet. Hier wird schon lange kein Bier mehr ausgeschenkt, heute kann hier aber in Café Wenzel bei Kaffee und Torte eingekehrt werden.

Falkensee damals und heute: heute mit Café Wenzel. Quelle: Marlies Schnaibel

Das Geschäftshaus mit dem Optikergeschäft links, neben der CDU-Geschäftsstelle, entstand erst Anfang der 1990er-Jahre.

Falkensee damals und heute: Seeblick Quelle: ARchiv

Das Restaurant „Seeblick“ ist optisch seit 1934 nahezu unverändert. Damals war das Haus gründlich umgebaut worden mit Fremdenzimmer und Tanzdiele.

Falkensee damals und heute: Seeblick wurde zu Seeterrassen. Quelle: Marlies Schnaibel

Auch Mietskähne und Seefähre sowie die Ausgabe von Tagesangelkarten wurden damals beworben. Heute befindet sich dort ein italienisches Restaurant.

Von Marlies Schnaibel