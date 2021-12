Mit mehr als 50.000 Euro wird in Falkensee die „Pflege vor Ort“ verbessert und erleichtert werden. Das Geld soll soziale Projekte und die Förderung von Pflege in den vertrauten eigenen vier Wänden unterstützen. Anträge von Vereinen und Einrichtungen können an das Büro für Vielfalt Falkensee gestellt werden.