In Falkensee ist man für den Wahltag gerüstet. 376 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sorgen am Sonntag dafür, dass die 35121 wahlberechtigten Gartenstädter ihre Kreuze setzen können und diese am Abend ordnungsgemäß ausgezählt werden. Bereits vor dem Wahlsonntag war das Aufkommen an Briefwählern in der Stadt enorm – 13.200 Falkenseer haben bereits gewählt.