Die Mitgestaltung der gegenwärtig entstehenden Klimaschutzkonzepte in der Stadt Falkensee und im Landkreis Havelland – das ist das Ziel der jüngst in der Gartenstadt gegründeten „Taskforce Klimaschutz“. Deren Initiatoren freuen sich vor allem über weitere Mitstreiter und „frische Ideen und Fachkompetenz“, wie Anne von Fircks von Bündnis 90/Die Grünen sagt.

“Frische Ideen“ für einen besseren Klimaschutz will die gleichnamige Taskforce in Falkensee entwickeln, die am 15. September 2021 zum ersten Mal tagt. (Symbolbild) Quelle: Tanja M. Marotzke