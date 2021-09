„Falkensee hautnah“: Boomstadt zwischen Wachstumsschmerz und grüner Idylle

Falkensee

Boomtown, Mittelzentrum, Schlafstadt, Gartenstadt, Familienstadt und Pendlerstadt. Oder gar auch Randberlin. Die Liste der Titel, die für die Stadt Falkensee schon vergeben wurden, ist lang. Für die einen ist es ein Zufluchtsort im Grünen mit jeder Menge Ruhe, in dem die eigenen Kinder behütet aufwachsen können. Für die anderen eine Stadt mit jeder Menge Wachstumsschmerzen, deren soziale und Verkehrsinfrastruktur mit der durch die Decke gehenden Wohnraumbebauung längst nicht mehr Schritt halten kann.

Fast 45.000 Menschen wohnen inzwischen in Falkensee

Die Wahrheit liegt ganz bestimmt irgendwo in der Mitte. Denn so vielfältig, wie die Meinungen und Bezeichnungen über die gemeinhin als Gartenstadt bezeichneten Stadt sind, so vielfältig ist auch deren Bewohnerschaft. Fast 45 000 sind das inzwischen. Eine stattliche Zahl, mit der Falkensee offiziell inzwischen die Größe einer Mittelstadt erreicht hat. Und ein Ende des Wachstums ist nicht abzusehen, Falkensee prosperiert seit vielen Jahren vor sich hin.

Vor etwas mehr als 30 Jahren, zur Wende im Jahr 1990, lebten noch 20.380 Menschen in dem Ort, der direkt an den westlichsten Berliner Randbezirk Spandau angrenzt. Mitte der 90er Jahre fing Falkensee rapide an zu wachsen. Im Jahr 2000, nur zehn Jahre nach dem innerdeutschen Umbruch, lebten mit 33.212 Einwohnern bereits fast 12.000 Menschen mehr als noch beim Fall der Mauer in der Stadt. 2010 wurde die 40.000-Einwohner-Marke geknackt, hatten sich bereits 40.341 Menschen in der Gartenstadt niedergelassen. Ende vergangenen Jahres, am 31. Dezember 2020, hatte Falkensee seine Einwohnerzahl seit dem Fall der Mauer schließlich auf 44.661 verdoppelt. Und die Zahl steigt weiter. 600 Neu-Falkenseer konnte die Stadt in diesem Jahr begrüßen. Die Dynamik dieser Entwicklung sorgte dafür, dass Falkensee seit Mitte der 90er Jahre viele Jahre lang als die am schnellsten wachsende Stadt Deutschlands galt. Ein – weiterer – inoffizieller Titel, der manch einen mit Stolz und Freude erfüllt haben mag. Ein Titel aber auch, der nicht nur für Freudenausbrüche sorgte, insbesondere bei vielen Alteingesessenen und Urfalkenseern.

Unmittelbare Nähe zu Berlin spielt entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Falkensee

Die unmittelbare Nähe zu Berlin – hier kann man mit einem Bein in Berlin stehen und mit dem anderen in Falkensee – spielt für die Entwicklung Falkensees eine entscheidende Rolle. Lohn und Brot in der Hauptstadt einfahren, zum Leben indes zurück ins grüne Falkensee – für dieses Lebensmodell entschied sich in den vergangenen Jahren ein Großteil der Zuzügler. Nicht zuletzt die Anbindung an den Schienen- und Straßenverkehr und damit verbunden der schnelle Weg direkt bis ins Herz der Hauptstadt haben ihren Anteil an einer Entscheidung für den Umzug nach Falkensee. Auch wenn die Infrastruktur in den Augen vieler Pendler noch etliche Wünsche offen lässt.

Das Mega-Bahnbauprojekt i2030 könnte Abhilfe schaffen, ist jedoch noch Zukunftsmusik. Aktuell haben gerade mal die Vorplanungen begonnen. Die reale Umsetzung wird noch viele Jahre auf sich warten lassen – und die Nerven der Falkenseer in den kommenden Jahren beharrlich auf die Probe stellen, soviel ist gewiss.

Fast 84 Prozent der Falkenseer pendeln für ihren Job

Fast 84 Prozent der berufstätigen Falkenseer gehörten zuletzt zu den Pendlern. Damit liegt die Gartenstadt weit über dem bundesweiten Durchschnitt, der laut Arbeitsagentur 39 Prozent sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter beträgt, die zu ihrem Arbeitsplatz in einen anderen Landkreis pendeln. Die Hauptstadtregion gehört eben zu den größten Pendlerregionen Deutschlands: Rund 225.000 Beschäftigte aus dem Land Brandenburg pendeln täglich nach Berlin, ermittelte die Bundesagentur für Arbeit zuletzt.

Kein Wunder also: Auch aus Falkensee zieht es mehr als zwei Drittel der Berufstätigen nach Berlin (67 Prozent). Mit deutlichem Abstand folgen Potsdam (vier Prozent) sowie die Nachbarkommunen Nauen, Dallgow-Döberitz, Wustermark, Brieselang und Schönwalde-Glien. Eine dreistellige Zahl pendelt in den benachbarten Landkreis Oberhavel, die Stadt Brandenburg an der Havel sowie ins knapp 70 Kilometer entfernte Rathenow. Eine Liste, die mitnichten vollständig ist, denn vereinzelt arbeiten Falkenseer gar auch im erheblich entfernten Cottbus (rund 150 Kilometer) und in Neuruppin (rund 55 Kilometer) nach, oder sind deutschlandweit beruflich unterwegs.

Deutlich geringer ist die Zahl der Einpendler, also der Menschen, die zum Arbeiten nach Falkensee kommen. Vornehmlich aus Berlin (39 Prozent), aber auch Nauen (neun Prozent) und Brieselang (sechs Prozent) zieht es Beschäftigte in die Gartenstadt. Ebenso aus den Nachbarkommunen Dallgow-Döberitz, Schönwalde-Glien und Wustermark sowie der Landeshauptstadt Potsdam. Hennigsdorf und Velten (beide Oberhavel) sowie Ketzin/Havel finden sich ebenfalls in der „Top 10“ der Einpendler wieder.

Von wegen Schlafstadt – vielfältige Bürgerschaft sorgt für ein bewegtes Stadtleben

Dass Falkensee vielfach – teils durchaus auch abschätzig – als Schlafstadt bezeichnet wird, in der sich die Bewohner lediglich vor und nach der Arbeit aufhalten, wird der Stadt indes längst nicht gerecht. Nicht nur eine grüne Gartenstadt, sondern vielmehr bunt und sehr lebendig, mit einer vielseitig engagierten Bürgerschaft versehen ist Falkensee ein Schmelztiegel ganz unterschiedlicher Interessen und Strömungen: ob Sportvereine, Kunst und Kultur, politisch, kirchlich oder gesellschaftlich aktive Gruppierungen, ob Jugendforum oder Seniorenbeirat, Menschen mit Behinderungen oder die Willkommensinitiative für Geflüchtete. Sie alle haben in Falkensee ihren Platz und geben der Stadt nicht nur ein lebens-, sondern auch ein liebenswertes Gesicht.

Hier laufen die Fäden der Stadt zusammen: das Rathaus Falkensee. Quelle: Nadine Bieneck

Dabei darf natürlich nicht untergehen – wo viel Licht ist, da ist auch Schatten: Mangel an Wohnraum und rasant steigende Immobilienpreise, die vor sich hin verrottende alte Stadthalle mitten im Herzen der Stadt. Die vergiftete Atmosphäre bei der Frage, die die ganze Stadt gespalten hat – braucht Falkensee ein Hallenbad oder nicht? Ein Campusplatz, der mehr mit Vandalismus als Aufenthaltsqualität von sich reden macht, eine Stadtbibliothek mit dringendem Handlungsbedarf, jedoch auf Eis gelegt. Symptomatisch zudem – Verwaltung und Stadtpolitik glänzen bei vielen Themen nicht mit Entscheidungs-, sondern vor allem mit Freude an der Debatte. So ist die Bibliothek nicht das einzige Langzeitprojekt, bei dem es nicht vorangeht.

MAZ-Serie „Falkensee hautnah“ nimmt die Stadt und ihre Entwicklung unter die Lupe

Die vielen Facetten, die die Stadt unter ihrem Dach vereint, sind in den kommenden Wochen und Monaten Thema unserer Sonderserie „Falkensee hautnah“. In der nehmen wir alle sechs Stadtteile genau unter die Lupe. Auch das ist so eine Besonderheit der Stadt: Falkenhagen, Falkenhain, Falkenhöh, Finkenkrug, Seegefeld und Waldheim sind längst keine Ortsteile, auch wenn die Stadt sie auf ihrer Webseite offiziell so nennt. Weder haben die Stadtteile Ortsvorsteher, noch eigene Verwaltungseinheiten. Viel mehr ist die Stadtaufteilung historisch gewachsen – aus den beiden einst selbstständigen Dörfern Falkenhagen und Seegefeld, später dann weiteren Ansiedlungen. Offiziell handelt es sich bei den sechs Stadtteilen um sogenannte Wohnplätze, auch wenn vermutlich kaum ein Falkenseer Waldheim oder Falkenhöh jemals so bezeichnet hat.

Wollen Sie ihre Geschichte mit „Falkensee hautnah“ teilen?

Von Nadine Bieneck