Falkensee hautnah: Die Baustellen sind ein Dauerthema

Falkensee

Die Stadt ist eine Großbaustelle. Straßensperrungen und Umleitungen sind in Falkensee ein Dauerzustand. Die Potsdamer Straße ist dicht, die Falkenhagener Straße ist in Abschnitten immer mal wieder dicht.

Auf der einen Seite ist es ein Erfolg, dass die Stadt in die Infrastruktur investiert. Auf der anderen Seite müssen die Einwohner dadurch mit Belastungen leben, vor allem im Wohnviertel Falkenhagen, wie sie der MAZ selbst berichten.

Das größte Wohnviertel von Falkensee

Nahezu der gesamte innerstädtische Verkehr rollt durch das größte Wohnviertel in Falkensee. Mit dem Anger und benachbarten Rathaus liegt in Falkenhagen das inoffizielle Stadtzentrum. Die Spandauer Straße und die Falkenhagener Straße sind die meistbefahrenen Straßenabschnitte in der Gartenstadt. 20.000 Autos pro Tag sind es im Abschnitt zwischen Kreisel und Stadtgrenze.

Falkensee von oben Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Nordwestlich verlaufen unzählige Anliegerstraßen entlang vieler Einfamilienhäuser und Stadtvillen. Einst idyllisch gelegen – abseits der großen Verbindungsstraßen – werden aus Tempo-30-Zonen nun für viele Autofahrer schnelle Abkürzungen, wie Dolores Wege berichtet. Die 59-Jährige betreibt in der Bergstraße seit einem Jahr ein kleines Blumengeschäft direkt am Friedhof. Die Gegefa baut in der Nähe hier neue Wohnungen.

Sie ist sich sicher: „Der Verkehr vor meinem Laden hat durch die vielen Baustellen deutlich zugenommen.“ Eine offizielle Umleitung sei die Straße nicht, dennoch würden viele Autofahrer die Abkürzung nutzen. „Für die vielen Schulkinder, die hier jeden Tag langkommen, ist das richtig gefährlich. Sie wissen oftmals gar nicht, wie sie über die Straße kommen sollen“, sagt Dolores Wege. Ein Auto nach dem anderen düst hier vorbei – „ohne Rücksicht auf Verluste“.

viel Verkehr auf den Schleichwegen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Über viele Straßen herrscht Missmut bei den Einwohnern: „Bei uns gibt es noch altes Kopfsteinpflaster. Wenn da ein Auto durchrast, wackelt das ganze Haus“, sagt Vanessa Schmidt-Krüger aus der Freimuthstraße. Zudem seien die Bordsteine viel zu hoch und in Senken sammelt sich das Regenwasser. „Wenn es einmal regnet, läuft das ganze Wasser bei uns ans Haus ran.“ Ähnlich sieht das auch Kathleen Müller. Aus ihrer Sicht sollte viel mehr in die Gehwege investiert werden. Gerade für ältere Menschen seien diese an einigen Stellen sehr gefährlich.

Gleichzeitig wächst die Stadt weiter. An mehreren Orten werden Häuser in die Höhe gezogen. Jedes Jahr bekommt Falkensee neue Einwohner hinzu. Zurzeit sind es schon mehr als 44.000. Vor zwanzig Jahren waren es noch 10.000 weniger. Mehr Menschen bedeuten auch mehr Autos und für die muss nun der Platz geschaffen werden, sagt Gerd Kirchner (Freie Wähler). Er ist Mitglied des Bauausschusses im Stadtparlament und kann die Aufregung der Einwohner gut nachvollziehen. Dennoch seien diese Baumaßnahmen dringend notwendig.

Bauvorhaben mit Zündstoff

Neben dem Straßenbau sind es aber auch weitere Bauprojekte, die die Gemüter der Falkenhagener erhitzen: die Nordumfahrung und der Ausbau des Havelländer Weges, die alte Stadthalle und das Falkenhagener Feld als mögliches Baufeld sind weitere Maßnahmen, die für reichlich Zündstoff sorgen – innerhalb der Politik, aber auch unter den Einwohnern. Zurzeit ist auch ein neues Radverkehrskonzept in Arbeit.

Die stadteigene Gegefa baut an der Friedensstraße. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

In Falkenhagen ist vor allem die Ost-West-Verbindung wichtig: von der Autobahn nach Berlin und zurück. Eine Umfahrung würde den Verkehr nicht entlasten, sondern lediglich dort, wo es jetzt noch ruhig ist, neuen Lärm verursachen, meint Gerd-Henning Gunkel (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Mobilität. „Wir müssen mit dem Verkehr in der Stadt in Zukunft leben.“ Aus seiner Sicht müsse der aber noch sicherer werden, vor allem für Fußgänger und Radfahrer.

Falkensee beim Fahrradklimatest

Falkensee hat beim Fahrradklimatest des ADFC zurückliegend lediglich ausreichend abgeschnitten. „Ein schlechtes Ergebnis“, so Gerd-Henning Gunkel. Das neue Radverkehrskonzept soll das ändern – mit Radfahrstraßen, neuen Straßenmarkierungen und Wegen. Das werde derzeit detailliert erarbeitet. Der öffentliche Personennahverkehr sei hingegen schon auf einem guten Level, so Gunkel weiter. Mit zwei Bahnhöfen und einem großen Busnetz habe man zwar nicht dieselben Stärken wie in Berlin erreicht, diese seien aber völlig ausreichend.

Debatte über Kosten im Anliegerstraßenbau

Neue Wege und Straßen machen die Stadt besser erreichbar, egal mit welchem Verkehrsmittel. Doch die Sanierungen der Wege gehen ins Geld. Oftmals bleibt das an den Einwohnern hängen, die den Straßenbau anteilmäßig bezahlen müssen. Für eine Stadt wie Falkensee gibt es noch viele unausgebaute Sandstraßen: so der Alte Fischerweg, die Geibelallee, Bonner Straße und Wielandstraße – allesamt im Wohnviertel Falkenhagen. Deren Ausbau ist vorerst gestoppt, um die Anlieger finanziell zu entlasten – ein Modellprojekt in Deutschland.

Ein neuer Plan soll die Gebührensatzung ändern, weniger starr machen, wie Rainer Ganser (CDU) erzählt. Mehrere Fraktionen hätten sich dafür zusammengeschlossen und gefordert, die Erschließungsmaßnahmen auszusetzen – mit Erfolg. „Der neue Kriterienkatalog wurde von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. Er wird die Kosten besser verteilen“, so Ganser weiter. „Es gibt viele Dauerthemen. Wichtig dabei ist und bleibt aber die Umsetzung.“

Seekonzept wartet seit Jahren

Ein weiteres Beispiel dafür ist das Seekonzept. Das steckt seit vielen Jahren in der Schublade der Stadtverwaltung. Ansonsten ist hier zurückliegend aber auch schon viel passiert: Erst kürzlich hat die Stadt neue Fitnessgeräte für Senioren in der Nähe des Falkenhagener Sees aufgestellt.

Öffentliche Toiletten fehlen

Ein großes Problem sind noch die öffentlichen Toiletten. Sie gebe es so gut wie gar nicht, weder in Falkenhagen, noch in ganz Falkensee. „Das einzig öffentliche WC am Bahnhof ist schon seit mehreren Jahren immer wieder länger defekt“, sagt Rainer Ganser. Für ihn ist es unverständlich, warum es die Stadt nicht auf die Reihe bekommt, eine Lösung für das dringende Bedürfnis zu sorgen – sowohl für die Gäste der Stadt, als auch für die Einheimischen. Nun gebe es schon so viele Baustellen in der Umgebung und doch ist damit noch immer nicht alles für die Zukunft getan.

Von Marcus J. Pfeiffer