Falkensee

Eingangstor zum Havelland, Durchgangsort für Pendler, Gartenstadt in der Gartenstadt. Für den Stadtteil Falkenhöh in Falkensee würden viele unterschiedliche, passende Überschriften infrage kommen. Ein spannendes Fleckchen Falkensee: städtisch, ländlich, geschichtlich – unterschiedlich, vielseitig, umstritten.

Im Forstamtsbezirk Damsbrück fing alles an

Dabei waren die Falkenhöher gewissermaßen fast die Letzten, die nach Falkensee kamen. Als der Ort sich am 1. April 1923 durch den Zusammenschluss von Falkenhagen und Seegefeld bildete, gab es Falkenhöh als Wohnsiedlung noch gar nicht. Da war es eigentlich auch nur ein Stück Wald, das dem Fiskus, also dem preußischen Staat, gehörte. Aber während Falkenhagen und Seegefeld zu Falkensee fusionierten und fast überall in der Gemeinde am Rande von Groß-Berlin gebaut wurde, kamen die Bauwilligen auch in den Forstgutsbezirk Damsbrück. Es war die 1919 von Kaufmann Max Schadewald in Berlin gegründete „Märkische Scholle, Landsiedlungsgenossenschaft vom Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen e.G.m.b.H.“, die hier Land erwarb. Hier ließen sich nicht die gut betuchten Berliner, wie in Finkenkrug, nieder, hier kamen eher einfache Leute zum Zuge, die sich ihr Bauland oft selbst erst erschlossen und die Bäume rodeten.

Wie Falkenhöh zu Falkensee kam

Allerdings geschah das irgendwie in rechtsfreiem Raum, denn der Forstbezirk war keiner Kommune zugeordnet. Weder Falkensee noch Spandau zeigten Interessen, sich des Problems anzunehmen. So kam eine Anweisung von oben, der Regierungspräsident in Potsdam erklärte Falkensee für zuständig. 1928 wurde Falkenhöh dann Teil der Gemeinde. Ein Gemeindeteil, der ein Stück abseits lag. Und ein Gemeindeteil, durch den eine wichtige Verbindungsstraße von Berlin ins Havelland führte. Die Linden der Spandauer Straße haben einiges gesehen im vergangenen Jahrhundert.

Zur Galerie Ein Stadtteil mit viel Grün und viel Verkehr

Die Nazizeit brachte Rüstungsproduktion, KZ-Außenlager und Zwangsarbeiter links und rechts der Spandauer Straße. Die DDR benannte nicht nur die Straße um, sie wurde zur Max-Reimann-Straße, der Kommunist hatte als junger Mann als Häftling unter anderem in dem Falkenseer KZ gesessen. Das Konzentrationslager selbst wurde 1967 zu einem Gedenkort mit Mahnmal umgestaltet, der bis heute genutzt wird.

Mauerbau isoliert Falkenhöh

Nach dem Mauerbau hatte sich das Leben in Falkenhöh noch drastischer geändert als in anderen Falkenseer Ortsbereichen. Die Grenznähe bestimmte den Alltag und brachte viele Einschränkungen. Sichtbares Zeichen an der Spandauer Straße auch die Kaserne für die Grenztruppen der DDR, heute besteht dort ein Möbel-Verkaufshalle.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Luftaufnahme zeigt nördlich der Lindenallee die Baracken, die zum DDR-Ende zur Schweinemast genutzt wurden. Der Betrieb hieß zum Schluss FBS (Frischeier, Broiler und Schweinemast). Alt-Falkenseer erzählen noch heute von dem fürchterlichen Gestank, der von diesem Betrieb ausging. Der VEB hatte die Adresse Max-Reimann-Straße 112 und gehörte zum Kombinat industrielle Tierproduktion. Ein Firmenschild befindet sich im Sammlungsbestand des Falkenseer Museums.

Mammutknochen im Falkenseer Museum

Es ist nicht das einzige Ausstellungsstück im Museum, das aus Falkenhöh stammt. Hier befinden sich auch imposante Mammutknochen, die in den 1960er-Jahren beim Baggern am Kiessee gefunden wurden und in der Dauerausstellung des Museums bestaunt werden können.

Firma Herlitz wurde Bauunternehmen

Nach der Wende war Schluss mit Baggern, Grenztruppen und Schweinemast. Schon bald zog es wieder aus Berlin Bauwillige nach Falkenhöh. Diesmal wurde aber ganz groß gedacht. Die Firma Herlitz baute eine Siedlung mit der markanten Rotunde und nannte sie „Gartenstadt“.

Das Grün des Naturschutzgebietes hinter der Siedlung scheint wie in die Siedlung gewachsen. Im nördlichen Teil des Stadtteils beherrscht Natur das Bild, hier wird der Kolonie-Charakter von Falkenhöh von einst sichtbar. Dem damaligen Bauherren der Gartenstadt-Siedlung Falkenhöh, Peter Herlitz, gehören immer noch zwei Häuser in Falkenhöh. Gerne würde er auch noch heute durch die Siedlung und den angehängten Park spazieren gehen und sich an seinem Projekt der im Volksmund genannten Herlitz-Siedlung erfreuen, erzählen Bewohner.

Das Bevölkerungswachstum ist in keinem Falkenseer Stadtteil so groß wie hier. Wohnungen, Grundschule, Kita sind entstanden. Aber der Wachstum bringt auch seine Probleme mit sich, der Einzelhandel hat es schwer, die Stadt hat viel Mühe darauf verwenden müssen, einen Nahversorger zu etablieren, als vor sechs Jahren die Kaiser’s-Filiale schloss.

Es wird weiter gebaut

Aber die Entwicklung des Stadtteils ist noch lange nicht vorbei. Einige Freiflächen sind noch zu bebauen, Falkenhöh wird in den nächsten Jahren wohl weiter wachsen und könnte irgendwann mit Falkenhagen zusammenwachsen. Seit Jahren in der Diskussion auf dem Bausektor sind die Bebauungspläne F 25 II und F 91. Hinter F 25 II verbirgt sich ein Bauvorhaben südlich der Spandauer Straße in Richtung an der Lake. Die Robert-Bosch-Wohnungsgesellschaft GmbH Stuttgart besitzt dort ein Areal von etwa 20.000 Quadratmetern, auf dem ersten Baufeld direkt an der Spandauer Straße sind 80 Wohnungen geplant, fast die Hälfte davon sind die besonders gefragten Zwei-Zimmer-Wohnungen. Aber da tut sich seit Jahren nichts, obwohl die Vorstellung des Projektes vor den Falkenseer Abgeordneten so hoffnungsvoll war.

Ein neues Wohngebiet mit 400 Wohnungen könnte zwischen der Spandauer Straße und dem See entstehen, stößt aber nicht nur auf Zustimmung, sondern auch auf politischen Widerstand angesichts der Infrastrukturprobleme von Falkenhöh. Während SPD und Linke hier auf den Bau von dringend benötigten Wohnungen setzen, treten andere Fraktionen auf die Bremse. Hauptargument: Die Infrastruktur wächst nicht mit. Allen voran die Verkehrsbelastung auf der Spandauer Straße, der meist befahrenen Straße Falkensees.

Autos, Autos, Autos

Um so dringender wird es, die Fragen der Verkehrsinfrastruktur für Falkenhöh und Falkensee zu beantworten. Und zu lösen. Der vernachlässigte Stadtteil wird in den nächsten Jahren immer mehr in den Fokus rücken – nicht nur allein die Nähe zu Berlin macht ihn interessant, wissen Makler zu berichten. Gerade am Eingangstor zum Havelland in Falkenhöh würden die Kaufpreise für Immobilien und die Mieten besonders steigen.

Kampf um die 100 Linden

Und wenn es um die Lösung von Verkehrsproblemen geht, dann kommen wieder die 100 Linden an der Spandauer Straße ins Gespräch. Seit wohl 30 Jahren wird diskutiert, geplant und wieder verworfen. Vierspurig geht es zurzeit von Berlin durch Spandau – die Falkenhagener Chaussee endet zweispurig am Ortsschild zu Falkenhöh, der Übergang an der Stadtgrenze zeigt immer noch eine Teilung. „Bestehende Probleme können jedoch nicht durch neue gravierende Schäden für Mensch und Natur behoben werden“, sagt Günter Chodzinski von der Bürgerinitiative Schönes Falkensee (BISF). Die Bürgerinitiative kritisiert die bisher unzulängliche Stadtverkehrsplanung und deren negative Folgen. Mehr Straßen wären keine Lösung, neue Verkehrskonzepte dagegen schon. Und für den Ausbau der Spandauer Straßen 100 Linden zu opfern, dagegen hat sich heftiger Protest in der Gartenstadt geregt. Der Ausbau liegt erst einmal auf Eis.

Die zwei Gesichter von Falkenhöh

Falkenhöh ist ein zweigesichtiger Stadtteil: auf der einen Seite das grüne Paradies, auf der anderen der Verkehrskollaps. Verbesserungen seien nur zu erwarten, wenn Verkehr vermieden wird, sagen die über 200 Mitglieder der Initiative BISF. Und das würde im Umkehrschluss heißen: den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, das Radwegenetz attraktiv zu gestalten, was derzeit mit dem neuen Radwege-Verkehrsnetzplan in Falkensee angefangen wurde, so die Initiative, und die Regional- und S-Bahnverbindungen zu verbessern. Vielleicht sogar mit einer Straßenbahn. Doch da sei in den vergangenen Jahren zu wenig passiert und bis etwas passiert, würde es zu lange dauern.

Von Marlies Schnaibel und Ulrich Hansbuer