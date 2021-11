„Falkensee hautnah": In Finkenkrug residierte einst die Berliner Oberschicht

Falkensee

Wo einst der „Alte Finkenkrug“ stand, verläuft heute eine Sandpiste, gesäumt von einer Handvoll Einfamilienhäusern. Rund 160 Jahre ist es her, als die populäre Gastwirtschaft in Fußweite des Bredower Forstes gar Theodor Fontane (1851 und 1870) anlockte. In seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ verewigte er seinen Besuch. Fontane war indes nur einer von unzähligen Besuchern, vornehmlich aus Berlin, die vor allem an den Wochenenden den nordwestlichsten Zipfel des heutigen Falkensees aufsuchten. Dort genossen sie den Ausflug ins Grüne, bei Ausschank und Tanz. Bis zu 25 000 Gäste strömten an den Sonntagen zum „Alten Finkenkrug“.

Villenkolonie in Finkenkrug mit ganz besonderem Charme

Es war der Beginn einer Entwicklung, die zum Falkenseer Stadtteil Finkenkrug führte, einer Villenkolonie, die bis heute einen ganz besonderen Charme versprüht. Möglich machte dies damals der Bau der Bahnverbindung von Berlin nach Hamburg ab 1846. Regelmäßig verkehrten daraufhin an Sonn- und Feiertagen Sonderzüge ins damalige Seegefeld. Die Gemeinde Falkensee entstand erst 1923 nach der Zusammenlegung der Orte Falkenhagen und Seegefeld.

Viel ist vom „Alten Finkenkrug“ heute nicht mehr erhalten. Quelle: Nadine Bieneck

Der „Alte Finkenkrug“ liegt auch heute noch abseits Falkensees. Eine Rolle spielt er als Mini-Wohngebiet nur noch für die Bewohner der wenigen Häuser entlang der Sandpiste sowie für die Pferde, die auf der Koppel am Ende des Wegs grasen. Zwischen ihm und dem Stadtteil Finkenkrug ist inzwischen das Wohngebiet Waldheim eingebettet.

Abseits des Stadtteils Finkenkrug: Der „Alte Finkenkrug“

Knapp 10 000 Menschen leben heute in dem Gebiet, das Ende des 19. Jahrhunderts als „Kolonie Neufinkenkrug“ anfing aufzublühen. Dreh- und Angelpunkt schon damals: der Bahnhof Finkenkrug, der auch heute noch vor allem für die Pendler eine wichtige Rolle spielt.

Kaufmann Bernhard Ehlers hatte in den 1880er-Jahren das Rittergut in Seegefeld, verbunden mit erheblichen Ländereien, erworben. Die befand der Geschäftsmann schließlich zur Grundstücksbebauung vor allem für wohlhabende Berliner als besonders geeignet. Dank Bahnanbindung war die benachbarte Großstadt, der viele Berliner entfliehen wollten, schon damals in kurzer Fahrzeit erreichbar.

Das Straßennetz des Bebauungsplanes, kurz vor der Jahrhundertwende, rund um den Bahnhof Finkenkrug lässt sich noch heute nachvollziehen: Die Karl-Marx-Straße als wichtige Achse mit ihren Schnittpunkten zu Böcklin- und Leistikowstraße, in deren Zentrum noch heute die 1926 eingeweihte Finkenkruger Kirche der Evangelischen Kirchengemeinde steht.

Ehlers fackelte damals nicht lange. Sein Vermögen sollte sich vermehren. Bereits 1892 wurden die ersten Kaufverträge für Grundstücke abgeschlossen. Überliefert ist ein Quadratmeterpreis von 2,50 Mark. Mit jedem Kaufvertrag verbunden war zudem die Auflage, ausschließlich Gebäude in villenartigem Stil, nicht jedoch Arbeitshäuser oder industrielle Anlagen auf den Grundstücken zu errichten. Dem Vernehmen nach war Ehlers daran gelegen, in Finkenkrug eine Bevölkerung von gewissem Stande anzusiedeln: Beamte, Fabrikdirektoren, Offiziere – sie sollten hier unter ihresgleichen bleiben.

Die Finkenkruger Kirche steht inmitten des Stadtteils. Quelle: Nadine Bieneck

Den Stil einer Villenkolonie hat sich der Stadtteil Finkenkrug bis heute erhalten. Läuft man durch die Straßen, reihen sich zahlreiche alte, mondäne Anwesen aneinander. Viele sind geprägt vom Baustil repräsentativer Wohnsitze der herrschenden Schichten zur Zeit der Jahrhundertwende. Die Zahl der unsanierten Häuser ist überschaubar, auch viele Einfamilienhäuser neueren Datums haben sich längst hier angesiedelt.

Teil von Finkenkrug wurde im Sommer 2021 auf die Brandenburger Denkmalliste gesetzt

Dass die Villenkolonie am Rande der Gartenstadt – derartige Wohngebiete hatten sich im 19. Jahrhundert zu einem beliebten Städtebaukonzept für betuchte Bürger entwickelt – gar historisch bedeutsam ist, belegt die Aufnahme der Straßenanlage der Kolonie Neufinkenkrug mit Pflasterstraßen, Straßenbeschilderung, Alleebäumen und dem Lindenweiher als Denkmal in die Denkmalliste des Landes Brandenburg im Juli 2021 durch das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und das Archäologische Landesmuseum. Zum Denkmal-Areal gehören die Böcklinstraße, Feuerbachstraße, Friedrich-Hahn-Straße, Holbeinstraße, die Straße Im Waldwinkel, Karl-Marx-Straße, Kaulbachstraße, Leistikowstraße, Max-Klinger-Straße, Max-Liebermann-Straße, Ringstraße, Spitzwegstraße sowie die Waldstraße. Die eigentliche Eintragung in die Denkmalliste erfolgt turnusgemäß gegen Ende des Jahres. Der denkmalrechtliche Schutz besteht laut unterer Denkmalschutzbehörde jedoch bereits jetzt. Zwischen Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung findet gegenwärtig laut Ines Gordon vom Bürgerverein Finkenkrug die abschließende Klärung darüber statt, was die Aufnahme des Gebietes in die Denkmalliste in der Praxis tatsächlich bedeutet.

Im einstigen „Ehlers-Haus“ hat sich in diesem Jahr das Restaurant „La Bocca“ angesiedelt. Quelle: Nadine Bieneck

So mondän und elitär, wie sich Finkenkrug im Zuge seiner intensiven Besiedlungsplanung vor 120 Jahren – 1899 waren bereits zwei Drittel aller Flächen verkauft – darstellte, ist der Stadtteil heute längst nicht mehr. Viele Familien haben hier ihre Heimat gefunden, viele Zuzügler haben sich angesiedelt und auch selbst gebaut. „Es ist schon irgendwie dörflich hier in Finkenkrug, aber ohne diese Klatsch-und-Tratsch-Mentalität“, meint Ingrid Oeckel. Die gebürtige Falkenseerin („Ich bin hier geboren und aufgewachsen“) war zwischenzeitlich nach Berlin, dann nach Westfalen gezogen, „aus beruflichen Gründen“. Seit einem Jahr im Ruhestand, lebt sie wieder in Finkenkrug.

Finkenkruger sind stolz auf ihre achtsame Nachbarschaft

„Ich würde hier nie wieder freiwillig wegziehen“, sagt sie und nennt viele gute Gründe dafür. Neben ihrer Mutter, um die sie sich kümmert, seien es vor allem „die Ruhe, das viele Grün, das schöne Kopfsteinpflaster“. Eine große Rolle spielt für sie zudem „die gute Nachbarschaft. Hier gibt es keinen Stress, wenn mal ein Blatt über den Zaun fliegt“, sagt sie. Vielmehr „achtet man aufeinander und hilft sich“. Mit dem Bürgerhaus in der Feuerbachstraße gebe es einen Anlaufpunkt für Veranstaltungen. Soll es mal etwas größer sein, dann „haben wir eine Top-Anbindung nach Berlin“. Noch lieber ist sie jedoch in Finkenkrug selbst unterwegs. „Man kann hier stundenlang laufen und Häuser gucken und sieht immer noch etwas Neues“, findet sie.

So sieht es am „Alten Finkenkrug“ heute aus. Quelle: Nadine Bieneck

Das einstige Ausflugslokal „Alter Finkenkrug“ indes, das gehört nicht dazu. Die Wirtschaft brannte im April 1945 bis auf die Grundmauern nieder. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Anwesen im Besitz des Falkenseer Nationalsozialisten Robert Grüneberg, Kreisleiter der NSdAP, der in die einstige Besitzerfamilie eingeheiratet hatte. Überliefert ist, dass Grüneberg sich vor den nahenden Russen absetzte, seine Frau und die beiden Söhne dabei zurückließ. Sie verbrannten im „Alten Finkenkrug“, nachdem ihr Bruder das Gebäude mit Panzerfäusten beschossen und in Brand gesetzt hatte. Das Feuer vernichtete das Gebäude bis auf die Grundmauern.

Von Nadine Bieneck