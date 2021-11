Ehrenmitglied Hans-Joachim „Hansa“ Lehmann gibt einen Einblick in seine Erinnerungen an den ältesten Falkenseer Verein auf dem Sportplatz Leistikowstraße. Die Serie „Falkensee hautnah“ beschäftigt sich mit der Stadt und den Bewohnern Falkensees. Das Projekt wird gefördert durch das Programm „Förderung lokaljournalistischer Angebote in Brandenburg“, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.