„Falkensee hautnah“: Unterwegs am Falkenhagener See

Falkensee

Sprechen Besucher und Einheimische über den Falkenhagener See, schließt das normalerweise den Neuen See mit seiner Badestelle mit ein. Er ist die Badewanne von Falkensee. Im Gegensatz zum Falkenhagener See ist das Baden hier grundsätzlich gestattet. Dennoch handelt es sich hierbei um einen „nicht beaufsichtigten Bereich“ und „Gefahren, beispielsweise aufgrund von nächtlichem Vandalismus, können nicht ausgeschlossen werden“, heißt es auf MAZ-Nachfrage von der Stadtverwaltung.

Beide Gewässer sind durch einen knapp einen Kilometer langen und etwa zehn Meter breiten Damm getrennt und nur durch einen schmalen Kanal verbunden. Für die neue MAZ-Serie „Falkensee hautnah“ haben wir den Neuen See einmal umrundet.

Zwei Entstehungsgeschichten

Trotz dieser engen, aber künstlichen Verbindung, könnte ihre Entstehungsgeschichte nicht unterschiedlicher sein. Der Falkenhagener See ist ein aus der Eiszeit stammendes Flachgewässer, welches mit einer Wasserfläche von 44,5 Hektar (0,445 Quadratkilometer) etwa vier mal so groß wie der Neue See ist (11,9 Hektar). 1919 kaufte die Gemeinde Falkenhagen den gleichnamigen See.

Für den Falkenhagener See können Tretboote ausgeliehen werden. Hier ist das Baden verboten. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Zu dieser Zeit gab es dessen kleinen Bruder noch nicht. Der Neue See entstand künstlich und zwar erst, als in den 1930er-Jahren eine S-Bahn-Trasse errichtet wurde, für die man beträchtliche Mengen Aushub benötigte.

Ein Kinderparadies

Dort wo der Damm zwischen den Seen im Norden beginnt, finden sich sowohl die „Seeterrassen“ als auch der „Seepavillon“ mit italienischen Speisen. Auf dem angrenzenden Spielplatz stapft Christa Kummer gerade durch den Sand, um für ihren Enkel Ian (8) die Wasserpumpe des Matsch-Spielplatzes zu betätigen.

Eine der zahlreichen Buchten, die an den Seen zum Verweilen einladen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die 65-jährige Wustermarkerin kam schon zu DDR-Zeiten an den Falkenhagener See. Obwohl sie nur in unregelmäßigen Abständen herkommt, schätzt sie die Gastronomie und den gepflegten Spielplatz. „Es lässt sich hier gut kombinieren, wir können hier einen Kaffee trinken und haben unseren Enkel auf dem Spielplatz trotzdem im Blick“, erklärt sie. Einzig mehr sanitäre Einrichtungen würde sie sich vor Ort wünschen.

Gastronomie am See ist gefragt

Unter den Sonnenschirmen des Seepavillons nur wenige Meter weiter hat es sich die Freizeitsportgruppe der SG Paaren um Hans-Jörg Wendland bequem gemacht. Der 79-Jährige zog 1972 von Paaren nach Falkenhagen und lebt heute unweit der beiden Seen. Die Abteilung Freizeitsport der SG aus Paaren gründete Wendland gut zehn Jahre später.

Von den insgesamt 50 Mitgliedern haben heute gut zwanzig den Weg an den See gefunden. Auch er schätzt die erneuerten Wanderwege um den See. „Ich würde mir für die Badestelle doch noch einen Rettungsschwimmer wünschen“, ergänzt er.

Touristenmagnet im Sommer

Der Damm zwischen den Seen lädt mit seinen zahlreichen Buchten und Bänken zum Verweilen an einem schattigen Wasserplatz ein. Hier spaziert Yvonne Schmechel gerade um den neuen See. Sie komme fast jeden Tag her, seitdem sie vor drei Jahren von Berlin in die Gartenstadt gezogen sei, erklärt die 44-Jährige. Sie ist wohl eine der wenigen die im Sommer nicht zur Abkühlung an den See kommen. „Zum Baden interessiert mich der See nicht besonders, ich wandere lieber drum herum“, verrät sie lachend.

Der Neue See wird mit seiner Badestelle im Sommer ausgiebig genutzt, obwohl es keinen offiziellen Rettungsschwimmer gibt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Müllsituation vor Ort ist ihrer Ansicht nach in Ordnung, erklärt sie und verweist auf die zahlreichen, im Boden eingegrabenen Mülleimer an den Wegen. „Nur am Wochenende, wenn die vielen Fahrradfahrer am See unterwegs sind, muss man ständig aufpassen und ausweichen. Schön wäre ein extra Fahrradweg oder etwas, das Fußgänger und Fahrradfahrer besser trennt“, fügt sie hinzu.

Spazieren und Baden

Die Runde um den See wird von Spaziergängern und Joggern gern genutzt. Hier ist alles öffentlich zugänglich, im Gegensatz zur Nordseite des Sees, an dem die teuersten Privatgrundstücke von Falkensee grenzen.

An der Badestelle mit ihrem hellen Sand am südöstlichen Ufer des Neuen Sees herrscht im Sommer Hochbetrieb. Vor allem junge Familien tummeln sich mit Kinderwagen und bunten Picknickdecken auf dem feinen Sand. Niklas Rosenau tankt zusammen mit seiner Mutter etwas Sonne und kommt gerade von einer kleinen Kajaktour auf dem See wieder.

Vom Plattenbau zum Hingucker

Die passionierten Kajakfahrer haben in flachem Gewässer das Kentern für den Ernstfall geübt, seine Haare sind noch klitschnass. „Alles ist da, mir fehlt hier eigentlich gar nichts“, erklärt er. Außerdem wohnen sie nicht weit entfernt und besuchen das kühle Nass meistens zu Fuß.

Dort wo beide Seen aufeinander treffen, finden die Besucher Restaurants und einen weitläufigen Spielplatz. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Etwas weiter vom Ufer entfernt, am nordwestlichen Zipfel des Falkenhagener Sees, steht ein optisch auffälliges Gebäude. Mit seiner weinroten Fassade, der ebenso roten und geschwungenen Mauer, fällt das Haus „Seeschlösschen“ jedem auf, der sich dem Gewässer über die Seepromenade nähert. Früher hatte hier der VEB Tiefbau Krüger seinen Verwaltungssitz, da war das ein unscheinbarer Plattenbau.

Bänke fehlen auf dem Weg zum See

Das heute Seeschlösschen bietet Apartments für betagte Mieter, die hier in einer Art Wohngemeinschaft leben. Obwohl immer Pflegepersonal vor Ort ist, erledigen die Senioren einen Großteil ihrer Alltagsaufgaben selbst. Kathleen Müller ist Pflegedienstleiterin und koordiniert das Personal im Haus.

Der Vorteil liege in der kleinen Anzahl der Bewohner, erklärt sie. Ausflüge zum nahegelegenen See sind selbstverständlich beliebt, doch bis zu Restaurant und Bootsverleih ist es ein knapper Kilometer Fußweg. „Auf der Strecke zum See fehlt noch so etwas wie eine Bank, an der man kurz Halt machen könnte, viele Bewohner schaffen die Strecke nicht auf einmal“, erklärt die 42-Jährige.

Künstlich am Leben gehalten

Auch die Bürgersteige könnten ausgebessert werden, noch seien sie teilweise ziemlich holprig für die älteren Gäste, ergänzt sie. In Orange gestrichen und von Bäumen umgeben steht weiter unten an der Straße die Botschaft von Madagaskar. Die Vertretung der Insel im Indischen Ozean ist die einzige Botschaft in Brandenburg.

Damit das Seeschlösschen, die Seeterrassen und der Seepavillon auch weiterhin ihrem Namen gerecht werden, müssen die Gewässer seit Jahren mit Wasser aus dem Havelkanal aufgefüllt werden. Aufgrund des aktuellen Entnahmeverbotes aus Oberflächengewässern im Landkreis geschehe dies aktuell aber nicht, teilte die Stadt auf Nachfrage mit.

Versumpfung vermeiden

In den 1990er-Jahren wurde der Falkenhagener See zudem durch Landesfördermittel bis auf drei Meter Wassertiefe ausgebaggert, um die Wasserqualität langfristig zu verbessern und ein weiteres Fischsterben zu vermeiden. Die zusammen über eine Million Kubikmeter Wasser fassenden Seen könnten ohne die Auffüllmaßnahmen enden wie der sogenannte Faule See, östlich der beiden Gewässer, der sich mittlerweile zu einer Art Sumpfgebiet entwickelt hat.

Von Max Braun