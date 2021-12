„Falkensee hilft“ sorgt zum Weihnachtsfest für hundertfaches Lächeln

Falkensee

Hundertfach bescherten die Falkenseer mit Hilfe von Katja Ganszczyk und Kathrin Großmann zum Weihnachtsfest den Seniorinnen und Senioren in der Pflegeeinrichtung des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) in der Ruppiner Straße sowie im Katharinenhof in Falkensee glänzende Augen.

Falkenseer und Havelländer unterstützen die Aktion „Ein Lächeln schenken“ auch 2021 zahlreich

Unter dem Motto „Ein Lächeln schenken“ hatten die beiden Initiatoren des Netzwerks „Falkensee hilft“ nach der Premiere 2020 auch für das diesjährige Weihnachtsfest die Gartenstädter dazu aufgerufen, den Menschen in den Senioreneinrichtungen zum Fest eine Freude zu bereiten – mit persönlich geschriebenen Briefen und Karten. Und auch in diesem Jahr ließen die Falkenseer die beiden engagierten Frauen mit ihrer Idee nicht hängen.

„Es ist überwältigend und macht einem wirklich Gänsehaut, wenn man sieht, wie viele Menschen die Aktion unterstützen und sich soviel Mühe geben“, sagt Kathrin Großmann. „Das Echo von den Senioren im vergangenen Jahr hat uns enorm berührt und für viele Tränen gesorgt“ stimmt Katja Ganszczyk ihr zu. Daher sei es für die beiden keine Frage gewesen, die Idee erneut aufleben zu lassen – schließlich hätte sich die Situation beim zweiten Corona-Weihnachtsfest ja nicht verbessert.

Senioren der ASB-Seniorenpflegeeinrichtung und der Katharinenhof erhalten Post

Mit voll bepacktem Kofferraum machte sich Katja Ganszczyk kurz vor dem Fest auf den Weg in die Ruppiner Straße, um dort Briefe, Karten und Basteleien zu überreichen. Diese wurden anschließend von den Mitarbeitern der ASB-Pflegeeinrichtung an die Bewohner im Haus verteilt. Leer sei dabei aufgrund des großen Engagements der Falkenseer und Havelländer keiner ausgegangen, freut sich Kathrin Großmann.

Kistenweise Briefe, Karten und kleine Basteleien sollen den Bewohnern der Einrichtungen das Weihnachtsfest versüßen. Quelle: Privat

Die vielen Einsendungen bescherten auch der Senioreneinrichtung „Katharinenhof“ prall gefüllte Kartons mit liebevoll verfassten Briefen, Karten und Bildern, die ebenfalls pünktlich zu den Feiertagen an die Bewohner übergeben wurden. „Wir bedanken uns bei all denen, die die Aktion auch in diesem Jahr unermüdlich unterstützt haben“, sagen die beiden Falkenseerinnen. Es sei „großartig“, wie viel Herzblut die Menschen gezeigt hätten, um den älteren Mitmenschen eine Freude zu machen und sie gerade zum Fest nicht allein zu lassen.

Mit einem prall gefüllten Kofferraum machte sich Katja Ganszczyk auf den Weg zu den Senioreneinrichtungen. Quelle: Privat

256 Karten, 177 Basteleien und kleine Geschenke, 76 Bilder und Plakate sowie ein Bücherstapel seien zusammengekommen. Unterstützt haben neben zahlreichen Einzelpersonen auch mehrere Kitas und Schulen, die Sielmann Stiftung in Elstal, die Pegasus Apotheke aus Falkensee, die Thalia-Buchhandlung im Havelpark sowie die Kunstschule Bergmann die Aktion. Der Blumenladen „Dufte Blume“ und die Neuland Fleischerei aus Falkensee halfen beim Sammeln der Briefe.

Von Nadine Bieneck