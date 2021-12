Falkensee: neue Businessparks im Gewerbegebiet Süd

Falkensee

Sie werben mit verkehrsgünstiger Lage: Keine Durchfahrt durch Wohngebiete, Autobahnanbindung in rund 15 Minuten, Bushaltestelle nur 100 Meter entfernt, die Bahnhöfe sind fußläufig in zehn Minuten zu erreichen und auch am Flughafen BER sei man in nur 55 Minuten Fahrzeit – zumeist mit der Bahn. Gebaut wird derzeit in der Leipziger Straße und in der Chemnitzer Straße in Falkensee. Das Gewerbegebiet Süd in der Gartenstadt wächst mit zwei Businessparks weiter.

City-Docks für Falkensee

„Es gibt einen hohen Bedarf nach innovativen Immobilienkonzepten für den urbanen Raum“, sagte Fred-Markus Bohne, Managing Partner des Hamburger Gewerbe-Immobilienentwicklers Panattoni, der bereits mit den „City Docks“ in Berlin-Spandau und in Berlin-Marzahn, aber auch in Kirchheim, Essen, Hannover und Leonberg, aktiv ist.

Geeignet für kleine und mittelständige Unternehmen

Auch für die Stadt Falkensee würde dabei ein nachhaltiger Mehrwert entstehen, da die Ansiedlung von kleinen und mittelständischen Unternehmen den Wirtschaftsstandort stärkt und dadurch neue Arbeitsplätze schaffen würde, meinte der Bauherr. In der Stadtverwaltung Falkensee werden die beiden Projekte begrüßt. „Dadurch schaffen wir eine Ausnutzung und qualifizierte Entwicklung der vorhandenen Flächen und bieten Angebote auch für kleinere Betriebe in den Gewerbeparks“, sagte Babett Ullrich von der Wirtschaftsförderung.

Sollen im Sommer 2022 fertig sein: City Docks in Falkensee Quelle: Ulrich Hansbuer

Das neue „City Dock“ entsteht derzeit auf der 15.700 Quadratmeter großen Freifläche an der Leipziger Straße direkt neben Selgros – genau dort, wo zu Flüchtlingszeiten für einige Monate eine dann nicht genutzte Traglufthalle errichtet wurde. Realisiert werden zwei Immobilien in energieeffizienter Bauweise, die insgesamt Platz für sechs Gewerbe-Units bieten. Dabei stehen insgesamt 11.100 Quadratmeter Fläche zur Verfügung.

Flexible Gebäude entstehen in Selgros-Nähe

Da die Gebäude derzeit noch im Bau sind, haben die zukünftigen Mieter jetzt noch Gelegenheit dazu, Einfluss auf ihre anzumietenden Flächen zu nehmen. Das bedeutet, dass sich ein Unternehmen frei entscheiden kann, ob sie nur 1400 Quadratmeter Fläche anmieten – oder gleich die vollständigen 11.100 Quadratmeter. „Die Mieter können zurzeit auch noch die Grundrisse mitgestalten und die Ausstattungsqualitäten mitbestimmen“, sagte Christina Oest, die für das Marketing zuständig ist.

City Docks Falkensee in der Projektion Quelle: Firma

Die Vermietung würde gut anlaufen, denn der Bedarf im Speckgürtel von Berlin sei vorhanden. Die Fertigstellung der nach den höchsten Umweltstandards gebauten Hallen soll im dritten Quartal im nächsten Jahr erfolgen. Über die Baukosten wollte die Firma nicht sprechen, für die Elektromobilität seien aber alle Anschlüsse schon vorhanden.

Die neuen Gewerbeeinheiten würden sich perfekt als Bürofläche für verschiedenste Firmenformen, vor allem aber für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Start-ups und etablierte Filialbetreiber eignen, meint der Anbieter. „Ganz egal, ob es um die Fertigung, die Lagerung von Waren, das Handwerk oder eine lokale Produktionsstätte geht: Alles ist möglich“, meinte Christina Oest. Auch für das Letzte-Meile-Geschäft lasse sich die Gewerbeeinheiten sehr gut nutzen.

Büro und Produktion möglich

Die Flächen unterhalb der eingezogenen Büroebene können auch als Ausstellungs-, Sozial- oder Produktionsfläche verwendet werden. Pro Unit sind eine Überladebrücke und ein ebenerdiges Tor eingeplant. Es wird auf dem Areal 57 Stellplätze geben. „Für den Standort in Falkensee spricht auch eine Betriebsgenehmigung für 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche“, so die Managerin.

Das Modell des neuen Gewerbeparks in der Leipziger Straße Quelle: Firma

Ein ähnliches Projekt wie die „City Docks“ plant auch das ebenfalls aus Hamburg stammende Unternehmen „Garbe Industrial Real Estate“ ebenfalls im Gewerbegebiet Süd in der Chemnitzer Straße. Hier entsteht eine Multi-User-Immobilie mit 18.700 Quadratmetern nutzbarer Hallenfläche, die ebenfalls schon im Sommer 2022 bezugsfertig sein soll.

Das Grundstück selbst ist etwa 60.000 Qua­dratmeter groß. Das Unternehmen sieht auch vor allem Logistiker im Berlin-nahen Raum als Zielgruppe für die Flächen. Aber auch das produzierende Gewerbe könnte hier ein neues Zuhause finden. 20 Rampen-Tore und vier ebenerdige Tore helfen, Logistikgüter anzuliefern und auch wieder neu zu beladen.

Hoffen auf Arbeitsplätze für Falkensee

Auf alle Fälle entstehen so auch neue Arbeitsplätze in Falkensee und neue Gewerbeeinnahmen für die Stadt, freute sich Babett Ullrich von der Wirtschaftsförderung im Rathaus. Die freien Flächen im Gewerbegebiet Süd würden dadurch immer weniger.

Von Ulrich Hansbuer